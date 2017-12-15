Главные новости 15 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 15 декабря.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. По инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Трампа.

Политолог из США Дмитрий Саймс рассказал, какие выводы сделали в Вашингтоне по итогам сказанного Владимиром Путиным на большой пресс-конференции. Политолог рассказал, какие выводы сделали США после пресс-конференции Путина.

Пользователи соцсетей обсуждают пресс-конференцию Владимира Путина, приговор бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву и заявления Деда Мороза, которые он сделал на встрече с журналистами в Великом Устюге. Сегодня в Сети: #ПутинБабай, приговор Улюкаеву, Дед Мороз и пенсия.

Жена нового лидера сторонников экс-президента Грузии Маричка Падалко рассказала о лжи Михаила Саакашвили в эфире новостной программы. Жена лидера сторонников «Михомайдана» рассказала, как Саакашвили врет в эфире.

Россия якобы угрожает безопасности подводных кабелей, связывающих Европу с США, заявил начальник британского генштаба и будущий глава военного комитета НАТО Стюарт Пич. Российский флот заставил НАТО нервничать — военный эксперт.

ФАН собрал самые яркие выступления журналистов на вчерашней пресс-конференции президента России Владимира Путина. Пресс-конференция Путина — 2017: главные герои.

Украина в свое время столкнулась с той же проблемой, которая сейчас возникла у руководства ЕС: как совместить суверенитет, глобализацию и демократию, пишет экономический аналитик Андрей Головачев Эксперт рассказал, как Украина «решила» проблему, с которой столкнулся Евросоюз.

ВКС РФ наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Алеппо, в Идлибе радикальные группировки объединяются против САА, в районе Бейт Джинна продолжаются интенсивные перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 15 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Идлибе исламисты объединяются против САА.

Министерство строительства и ЖКХ предлагает ввести «специальный режим на кладбищах», запретив захоронения в могилы родственников. Особый режим на кладбищах: Минстрой хочет запретить захоронения в могилы родственников.

Бывший депутат парламента от Австрийской партии свободы Йоханнес Хюбнер заявил, что для снятия антироссийских санкций Евросоюз должен осмелиться противостоять давлению США. Эксперт рассказал, что нужно сделать Евросоюзу, чтобы снять санкции с РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.