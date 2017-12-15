Оксфордский словарь назвал слово 2017 года

Лондон, 15 декабря. Создатели Оксфордского словаря в Британии по традиции определили главное слово уходящего года. Им стало слово «youthquake».

Обычно таким термином обозначают различные культурные, политические и социальные изменения, которые происходят под влиянием различных молодежных движений.

Эксперты уверены, что в будущем это слово получит большую популярность. В прошлом году «youthquake» употреблялось в пять раз реже, чем сейчас.

Как отмечает «Свободная пресса», впервые этот термин употребила главный редактор Vogue Диана Вриланд в статье о новых тенденциях моды и музыки.