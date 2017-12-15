Совфед одобрил законопроект об ужесточении наказания за живодерство

Москва, 15 декабря. Совет Федерации одобрил закон об усилении уголовной ответственность за жестокое обращение с животными.

Напомним, что статья 245 в новой редакции подразумевает повышение ответственности человека за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, которое в результате становится причиной смерти животного или получения серьезных увечий. Максимальное наказание по данной статье составляет три года.

Отметим, что срок от трех до пяти лет предусмотрен для аналогичного преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в присутствии ребенка или с использованием садистских методов, сообщает агентство «Интерфакс».

Напомним, что 13 декабря данный законопроект был принят Госдумой в третьем чтении. Документ был внесен депутатами «Единой России» и «Справедливой России». Одним из поводов для ужесточения наказания за жестокое обращение с животными стал инцидент с девушками из Хабаровска, которые долгое время издевались над животными, которых отдавали в «добрые руки».