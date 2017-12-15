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Политика
Нидерланды никак не отреагировали на предоставленные Россией данные по MH17
Политика
Нидерланды никак не отреагировали на предоставленные Россией данные по MH17
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    Нидерланды никак не отреагировали на предоставленные Россией данные по MH17

    17:37  15 Декабря 2017  /обновлено: 17:37  15 Декабря 2017
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    Нидерланды никак не отреагировали на предоставленные Россией данные по MH17

    Москва, 15 декабря. Россия предоставила Нидерландам все необходимые данные для расследования крушения самолета Boeing-777 (рейс MH17) в Донбассе, однако голландская сторона никак не отреагировала на это. Такое заявление в пятницу сделал посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

    «Более года назад российская сторона передала совместной следственной группе первичные данные, которые имеют высочайшую важность для понимания того, что произошло и как это произошло», — рассказал он телерадиокомпании NOS.

    Нидерланды никак не отреагировали на предоставленные Россией данные по MH17

    При этом дипломат подчеркнул, что Россия не получила ответа от международной группы следователей. Напомним, что самолет авиакомпании из Малайзии Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Установлено, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», однако кто именно сбил самолет — до сих пор неизвестно.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #донбасс #mh17 #нидерланды #boeing-777
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