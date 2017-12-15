Нидерланды никак не отреагировали на предоставленные Россией данные по MH17

Москва, 15 декабря. Россия предоставила Нидерландам все необходимые данные для расследования крушения самолета Boeing-777 (рейс MH17) в Донбассе, однако голландская сторона никак не отреагировала на это. Такое заявление в пятницу сделал посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

«Более года назад российская сторона передала совместной следственной группе первичные данные, которые имеют высочайшую важность для понимания того, что произошло и как это произошло», — рассказал он телерадиокомпании NOS.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия не получила ответа от международной группы следователей. Напомним, что самолет авиакомпании из Малайзии Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Установлено, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», однако кто именно сбил самолет — до сих пор неизвестно.