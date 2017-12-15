Итоги Женевы-8: оппозиция Сирии продолжает настаивать на свержении Башара Асада

Восьмой раунд переговоров делегации Дамаска и сирийской оппозиции в Женеве завершился, однако, вопреки ожиданиям, не принес сторонам желаемых результатов. Подробности в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Спустя две недели сложнейших переговоров в швейцарской Женеве, делегация сирийской оппозиции представила членам ООН заявление, в котором подчеркнула, что на переговоры стороны должны выходить с четкими целями, а не предварительными условиями. Члены Сирийской комиссии по переговорам также подчеркнули, что готовы на диалог с властями САР без тех самых предварительных условий.

Однако это и стало камнем преткновения для делегации официального Дамаска, глава группы дипломатов которого Башар Джафари заявил, что правительство не примет документа, в котором содержатся требования об отставке Башара Асада с поста президента страны до старта переходного процесса. Джафари уточнил, что в основе установок оппозиционного объединения лежит именно предварительное условие.

Накануне, 14 декабря специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура поддержал главу группы сирийских дипломатов и отметил, что оппоненты действующего президента ближневосточной страны «могут иметь свое мнение, но оно не должно становиться предварительным условием на переговорах в Женеве». В противном случае они могут остаться без поддержки своих союзников и потерять возможность влиять на формирование повестки предстоящего Конгресса национального диалога в Сочи.

Тем не менее, оппозиция САР не сделала выводов из речи спецпосланника ООН и сегодня продолжала настаивать на немедленной отставке Башара Асада.

«Закончился восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве. К сожалению, его итоги большого оптимизма не внушают. Оппозиционная делегация приехала на переговоры с позицией, которую на самом деле нельзя назвать переговорной», — заявил постоянный представитель РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

В свою очередь де Мистура отмечает, что будет и дальше пытаться исправить сложившуюся во время восьмого раунда межсирийских переговоров тупиковую ситуацию. По его словам, мало что можно сделать, но он будет стараться повлиять на делегацию сирийской оппозиции, так как официальный Дамаск не намерен допускать свержения Башара Асада и российская сторона его в этом стремлении поддерживает.

Пока Сирийскую арабскую республику, помимо официальных властей контролируют, в том числе, и разрозненные группировки, в стране сохраняется опасная ситуация. Однако все может измениться в январе 2018 года во время проведения Конгресса национального диалога в Сочи. Именно там станет ясно, готовы ли оппозиционные силы вместе с Башаром Асадом вести страну к миру и процветанию.