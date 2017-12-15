Онищенко рассказал, что читалось между строк во время пресс-конференции Путина

Состоявшееся в четверг главное медийное событие года — большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина — стало темой беседы Федерального агентства новостей с первым заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадием Онищенко.

В начале беседы Геннадий Онищенко напомнил, что Россия вступает в новый политический цикл, официальное начало которому положило решение Совета Федерации назначить президентские выборы на 18 марта 2018 года. Ранее действующий президент РФ Владимир Путин уже подтвердил свое намерение участвовать в выборах-2018. Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, о чем он заявил, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции.

«Все идет строго в соответствии с российской конституцией, — отметил, комментируя решение Совфеда, Геннадий Онищенко. — Выборы назначены на 18 марта 2018 года (напомним, это будет четвертая годовщина воссоединения Крыма с Россией — прим.), и это наилучший вариант. И очень удачно, что назначение даты будущих выборов почти совпало по времени и с решением Владимира Путина о выдвижении, и с его пресс-конференцией».

Особенности 13-й пресс-конференции Путина

«Состоявшаяся 14 декабря пресс-конференция Владимира Путина отличалась от предыдущих подобных мероприятий, — продолжил Геннадий Онищенко. — Это была 13-я пресс-конференция в таком формате. Насколько мне известно, кроме нашего президента, ни один глава государства такой формат общения с прессой не использует. Особенность этой пресс-конференции состояла еще и в том, что для ваших коллег-журналистов, порой, важно было только задать свой вопрос, им даже не важен был результат — ответ президента. Представители СМИ очень наглядно боролись за то, чтобы задать вопрос, и когда президент делал попытку ответить, порой, ему это было даже трудно из-за шума. Президенту время от времени даже приходилось самому наводить порядок в зале».

Здравоохранение в приоритетах

Геннадий Онищенко, как врач с огромным стажем (он доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН — прим.), в первую очередь обратил внимание на ответы Владимира Путина на вопросы, касающиеся здравоохранения.

«По содержательной части пресс-конференции президента я, конечно, в первую очередь обратил внимание на вопросы, касающиеся медицины, — отметил первый зампред комитета Госдумы. — Это, в первую очередь, восстановление в России первичной медицинской сети. Напомню, Владимир Путин согласился, что нам, например, нужно восстанавливать акушерские пункты. В этот список еще нужно включить и возврат медицинских работников в образовательные учреждения, что очень важно. В общем, этот разговор стал хорошим политическим посылом, который, видимо, войдет в законодательные акты, которые станут логическим продолжением Майских указов».

Путин показал пример политической культуры

«В ходе пресс-конференции Владимир Путин явил пример настоящей политической культуры, в том числе, когда отвечал на абсолютно хамский вопрос по Украине, — отметил Геннадий Онищенко. — В то же время наш президент, отвечая на весьма провокационный вопрос американской журналистки, очень высоко оценил президента США Дональда Трампа. Напомню, Трамп уже отреагировал и поблагодарил Владимира Владимировича за ту оценку, которую российский президент ему дал».

Самодостаточность России

Геннадий Онищенко обратил внимание и на то, что большая часть повестки пресс-конференции была посвящена внутрироссийским проблемам, что, по мнению депутата, говорит о самодостаточности нашей страны и о высоком авторитете президента среди российских граждан.

«Авторитет Владимира Путина внутри страны настолько высок, что все «вызовы», которые нам посылаются из-за рубежа, не вызвали среди российских журналистов какого-то особого ажиотажа, — отметил собеседник ФАН. — Я имеют в виду, что, например, не было вала вопросов по срежиссированной Западом попытке отстранения нас от Олимпиады. Все было сосредоточено на внутрироссийской проблематике. Это, на мой взгляд, признак самодостаточности нашей страны, и это было в полной мере продемонстрировано на пресс-конференции. Нас мало волнуют потуги США и Евросоюза, которые из кожи лезут вон, чтобы нас как-то уязвить, «воспитать», поэтому на пресс-конференции и журналисты, и президент в основном говорили о наших — внутрироссийских делах».

Не было попыток что-то сгладить