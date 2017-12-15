Донбасс сегодня: украинские «Грады» смотрят на Донецк, киевские СМИ покрывают ВСУ

Донбасс, 15 декабря. ВСУ продолжают стягивать запрещенные вооружения к линии фронта. Украинские СМИ поднимают боевой дух ВСУ и штампуют фейки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Более 1300 артиллерийских, танковых снарядов и мин различного калибра выпустили украинские силовики по городам и селам Донецкой и Луганской народных республик в минувшие сутки. Огонь велся из артиллерийских систем калибром 152 мм, минометов и гранатометов различного типа. 23 населенных пункта ДНР и ЛНР попали под артиллерийский огонь ВСУ и национальной гвардии Украины 50 раз.

В результате вооруженной агрессии киевских силовиков разрушены и частично повреждены пять домовладений в Докучаевске и столько же — в Петровском районе столицы ДНР. Осколочное проникающее ранение получил мирный житель республики 1987 года рождения.

ВСУ стягивают вооружение к линии фронта

Луганская и донецкая разведки продолжают фиксировать переброску тяжелой военной техники и боевых систем ВСУ к линии фронта. При этом большая часть систем — это дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня, пушки и танки.

Кроме того, эта военная техника фиксируется и наблюдателями ОБСЕ в ежедневных отчетах как отсутствующая в местах отведения и постоянного хранения украинской армии. Всего за прошедшую неделю международники установили, что более 230 единиц смертоносного оружия, среди которых САУ «Гвоздика», «Акация», «Мста-Б» и «Гиацинт-Б», а также РСЗО «Град» и танки Т-64 и Т-72, отсутствуют в местах отведения и постоянного хранения.

Украинские «Грады» смотрят на Донецк

Также военные разведчики ВС ДНР установили места расположения восьми единиц РСЗО «Град» на территории Авдеевского коксохимического завода в восьми километрах от линии соприкосновения к северу от Донецка. Рабочие Авдеевского завода, возмущенные размещением вооружений на территории предприятия, предприняли попытку повлиять на военных, но, как сообщается, бойцы 25-й бригады ВСУ быстро подавили сопротивление работников.

Сообщается также, что украинские командиры задействовали перечисленные системы залпового огня как при обстрелах территорий ДНР, так и территорий, подконтрольных Украине. На юго-востоке Авдеевки зафиксированы позиции минометного взвода, который также «работает» по территории ДНР.

Украинские СМИ поднимают боевой дух ВСУ

Исказить реальную ситуацию, оправдать необоснованные потери и доказать выгодность занятых в Гладосово и Травневом позиций должны съемочные группы украинских телеканалов, которые там работают.

Военные ДНР ежедневно фиксируют прибытие украинских журналистов в поселки для съемок воодушевляющих сюжетов, интервью с бойцами и мирными жителями.

В донецком военном командовании уверены, что таким образом руководство силовой операции пытается поднять боевой дух истощенных поражениями и потерями солдат ВСУ. Кстати сказать, местные жители не питают огромной любви к «освободителям». Украинские военнослужащие под угрозой расправы запрещают им смотреть республиканское телевидение, сообщает разведка.

Киевские СМИ обвиняют ополченцев в «грехах» ВСУ

Как известно из сообщений оперативного командования и подтверждено жителями Докучаевска, город в последние пять дней активно обстреливался артиллерией ВСУ, в результате чего многочисленные повреждения получили жилая застройка и социальная инфраструктура населенного пункта. Более того, были тяжело ранены двое местных жителей.

Накануне вечером украинские СМИ распространили сообщение о том, что «террористы ДНР» обстреляли Докучаевск. Данное утверждение, как видно из содержания «новости», сделано на основании обезличенных комментариев неизвестных пользователей неизвестной социальной сети. То есть украинские СМИ не потрудились сделать элементарный скриншот приведенной переписки «жителей Докучаевска», чтобы можно было идентифицировать сообщество или страницу, с которой пошла фейковая информация.

Что касается самих обстрелов Докучаевска, то оперативное командование ДНР и донецкое представительство в совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) проанализировали факты обстрела и установили, что огонь велся с подконтрольных ВСУ территорий с позиций 28-й отдельной мехбригады ВСУ.