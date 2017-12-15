Суд Москвы постановил уничтожить сумку, в которой Улюкаев получил $2 миллиона

Москва, 15 декабря. Замоскворецкий суд Москвы постановил уничтожить сумку, в которой экс-глава МЭР Алексей Улюкаев получил $2 миллиона от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, а также четыре бутылки вина, сообщила пресс-секретарь судебной инстанции Эмилия Хиль.

Вещественные доказательства по делу Алексея Улюкаева будут уничтожены, заявили в пресс-службе столичного суда. Речь идет о сумке, плетеной корзине, флэшках и четырех бутылках вина. По словам Эмилии Хиль, судьба двух миллионов долларов, которые также проходили по делу экс-министра о вымогательстве взятки, будет решена после вердикта апелляционной инстанции, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее Улюкаева признали виновным в получении взятки и приговорили к восьми годам строго режима. Суд оштрафовал экс-главу МЭР на сумму в 130 млн рублей. Бывший министр вину не признал, однако сообщил, что не станет заниматься политикой, пишет «Свободная пресса».