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Общество
В «Роснефти» считают вину Улюкаева «абсолютно доказанной»
Общество
Суд Москвы постановил уничтожить сумку, в которой Улюкаев получил $2 миллиона
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    Суд Москвы постановил уничтожить сумку, в которой Улюкаев получил $2 миллиона

    17:54  15 Декабря 2017  /обновлено: 17:54  15 Декабря 2017
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    Суд Москвы постановил уничтожить сумку, в которой Улюкаев получил $2 миллиона

    Москва, 15 декабря. Замоскворецкий суд Москвы постановил уничтожить сумку, в которой экс-глава МЭР Алексей Улюкаев получил $2 миллиона от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, а также четыре бутылки вина, сообщила пресс-секретарь судебной инстанции Эмилия Хиль.

    Вещественные доказательства по делу Алексея Улюкаева будут уничтожены, заявили в пресс-службе столичного суда. Речь идет о сумке, плетеной корзине, флэшках и четырех бутылках вина. По словам Эмилии Хиль, судьба двух миллионов долларов, которые также проходили по делу экс-министра о вымогательстве взятки, будет решена после вердикта апелляционной инстанции, пишет РИА Новости.  

    Напомним, что ранее Улюкаева признали виновным в получении взятки и приговорили к восьми годам строго режима. Суд оштрафовал экс-главу МЭР на сумму в 130 млн рублей. Бывший министр вину не признал, однако сообщил, что не станет заниматься политикой, пишет «Свободная пресса»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #суд #улюкаев
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