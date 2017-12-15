Киев испугали слова Путина о близости Украины и Башкирии



Киев, 15 декабря. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука прокомментировал ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос киевского журналиста Романа Цымбалюка во время большой пресс-конференции в Москве.

Напомним, Путин передал слово журналисту с табличкой «Украина», заметив, что в его сознании Украина и Башкирия где-то рядом, поэтому представители СМИ из этих регионов могут вместе задать вопросы. Однако Цымбалюк не согласился с российским лидером и начал в агрессивной манере высказывать свою точку зрения о положении дел в Донбассе. Поведение корреспондента УНИАН широко обсуждали в Сети. Украинцев поразил сдержанный ответ главы РФ, хотя, по их мнению, «Роман должен был бы отхватить леща».

Ответ Путина не оставил без внимания и Киев. По словам Туки, «сравнение президентом РФ Владимиром Путиным Башкирии и Украины на пресс-конференции — это не только его личное мнение».

«Самое опасное для нас то, что такая точка зрения не исключительно в голове Путина — она присуща большинству населения Российской Федерации, к сожалению. И это не вчера и не позавчера началось», — безапелляционно заявил он в эфире местного телеканала 112.

Тука также уточнил, что он понял это «еще во время конфликта на острове Тузла в 2003-м году»

«Достаточно неожиданно была метаморфоза, когда состоялся переход от, якобы, демократических изменений в обществе во время руководства Ельцина, и потом снова очень быстро эти все имперские амбиции», — добавил он.

Напомним, в конце сентября 2003 года РФ начала строительство дамбы от Таманского полуострова до косы Тузла, которая принадлежала Украине. На острове был размещен отряд украинских пограничников. Строительство дамбы российская сторона приостановила в октябре, но пограничный отряд остался. Окончательно Россия не признала Тузлу территорией Украины.

А в 2004 году Верховная Рада голосами пропрезидентского большинства ратифицировала соглашение о ЕЭП с оговоркой, что «Украина будет участвовать в формировании и функционировании Единого экономического пространства в пределах, соответствующих конституции Украины». А основной закон запрещал передачу полномочий любым наднациональным органам.