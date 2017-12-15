Шатов и Дзюба могут перейти из «Зенита» в ЦСКА

Москва, 15 декабря. Футболисты «Зенита» Олег Шатов и Артем Дзюба могут перейти в ЦСКА.

Как рассказал Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией, московский клуб в настоящее время ведет переговоры с руководством «Зенита» о подписании двух игроков сборной России. При этом договоренность с Шатовым почти достигнута. Вопрос о переходе Дзюбы находится на согласовании и остается открытым. По информации источника, речь идет об аренде, а не покупке футболистов.

Отметим, в текущем сезоне и Шатов, и Дзюба потеряли постоянное место в основе петербургского клуба из-за прихода в команду большого количества новичков. Ранее также стало известно, что «Зенит» подписал еще одного нападающего — Антона Заболотного из «Тосно».

В текущем сезоне чемпионата России Шатов провел в составе «Зенита» 13 матчей и отдал 4 результативные передачи. На счету Дзюбы 1 гол в 15 проведенных поединках.