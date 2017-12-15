«Планета-убийца» Нибиру уничтожит человечество в 2060 году — конспиролог

Нью-Йорк, 15 декабря. Теоретическая «Планета Икс» в Солнечной системе, таинственная «планета-убийца» Нибиру приблизится к Земле на минимальное расстояние уже в 2060 году, уверен известный американский «конспиролог-ветеран» Джим Маррс. По его словам, возвращения Нибиру, которая, якобы, совершает свой путь по Солнечной системе за 3600 лет, неминуемо вызовет на Земле чудовищные разрушения, которые могут привести к гибели цивилизации.

«Нибиру должна появиться в окрестностях Земли в 2060 году, в настоящее время она находится на пути обратно в нашу Солнечную систему, — заявлял Маррс в интервью, которое он дал незадолго до своей смерти в 2017 году. — Некоторые полагают, что именно с этим связаны многочисленные погодные и климатические изменения, которые в настоящее время очевидны на Земле. Разумеется, правительство ведет себя так, будто ничего не происходит, но разве есть в этом что-то необычное?».

Несмотря на то, что абсолютное большинство серьезных ученых уверены, что существование Нибиру невозможно ни в каком виде, некоторые продолжают строить теории о том, как могло бы выглядеть падение Нибиру на Землю. «Планету Икс» открыл «на кончике пера» исследователь древних цивилизаций Захария Ситчин, которые заявил, что древние знали, что каждые три с половиной тысячи лет смертоносное небесное тело приводит к уничтожению существующей на Земле цивилизации.