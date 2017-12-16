Путин: Московское высшее командное училище взрастило плеяду выдающихся военачальников

Москва, 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил преподавателей, курсантов и выпускников Московского высшего общевойскового командного училища Минобороны РФ со столетием основания, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства РФ Владимир Путин заявил, что курсанты и выпускники могут по праву гордиться героическими страницами Московского училища, которое взрастило плеяду выдающихся военачальников. В поздравлении к юбилею президент добавил, что в памяти России остается подвиг «кремлевских курсантов» в битве под Москвой». Московское училище готовит высококвалифицированные офицерские кадры, которые чтят традиции воинского долга и верны Отечеству, добавил Путин.

Напомним, что ровно сто лет назад в Москве было создана первая Московская пулеметная школа. В годы Великой Отечественной войны, когда немецкие войска наступали на столицу, из курсантов и офицеров сформировали полк, принявший боевое крещение в октябре 1941 года. За проявленное мужество 59 курсантов были награждены советским военным руководством.