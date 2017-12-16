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Путин: Московское высшее командное училище взрастило плеяду выдающихся военачальников
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    Путин: Московское высшее командное училище взрастило плеяду выдающихся военачальников

    20:00  16 Декабря 2017
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    Путин: Московское высшее командное училище взрастило плеяду выдающихся военачальников

    Москва, 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил преподавателей, курсантов и выпускников Московского высшего общевойскового командного училища Минобороны РФ со столетием основания, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Глава государства РФ Владимир Путин заявил, что курсанты и выпускники могут по праву гордиться героическими страницами Московского училища, которое взрастило плеяду выдающихся военачальников. В поздравлении к юбилею президент добавил, что в памяти России остается подвиг «кремлевских курсантов» в битве под Москвой». Московское училище готовит высококвалифицированные офицерские кадры, которые чтят традиции воинского долга и верны Отечеству, добавил Путин.

    Напомним, что ровно сто лет назад в Москве было создана первая Московская пулеметная школа. В годы Великой Отечественной войны, когда немецкие войска наступали на столицу, из курсантов и офицеров сформировали полк, принявший боевое крещение в октябре 1941 года. За проявленное мужество 59 курсантов были награждены советским военным руководством.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #минобороны
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