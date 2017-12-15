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Дети должны быть защищены: эксперт об акции «Отключи TouchID своему ребенку»
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    Дети должны быть защищены: эксперт об акции «Отключи TouchID своему ребенку»

    17:59  15 Декабря 2017
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    Дети должны быть защищены: эксперт об акции «ОтключиTouchID своему ребенку»

    В социальных сетях проходит акция «Отключи TouchID своему ребенку», к которой активно присоединяются десятки крупных родительских сообществ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Многих родителей беспокоит продажа устройств не достигшим 18 лет пользователям устройств, в которых были установлены дактилоскопические датчики и сканеры лица. Еще в ноябре глава Роскомнадзора Александр Жаров выразил уверенность, что необходимо позаботиться об обязательном информировании на согласие и сбор данных пользователей, которые собираются в результате работы подобных датчиков. И такое правило должно касаться всех производителей смартфонов, не должно быть никаких исключений.

     

    Информационная безопасность

    Аналитик Игорь Рябов прокомментировал ФАН акцию в социальных сетях «Отключи TouchID своему ребенку».

    «В этом вопросе несколько важных моментов. Во-первых, это вопрос личной безопасности и защиты прав ребенка. Ведь что такое системы идентификации по отпечатку пальца и контурам лица? Это передача персональных данных. Взрослые еще как-то могут претендовать на самостоятельность в принятии решения, передавать или не передавать эти данные под свою ответственность, но ребенок этого не осознает. Во-вторых, проведение акции «Отключи TouchID своему ребенку» — ответ на общественный запрос.

    В-третьих, это не умозрительная, а конкретная мера по защите интересов национальной безопасности. Неизвестно, кем станут выросшие дети, чьи данные уйдут на серверы компаний-производителей. Кто и как ими будет пользоваться, тоже неизвестно. Может быть, искусственный интеллект? Часто запретительная мера выглядит как мера современная и модернистская. Так и в данном случае, Роскомнадзор поступает в соответствии с возросшим уровнем современных угроз. Любые данные могут быть использованы в преступных целях, и гарантий защиты никто дать не может. Дети от этого уж точно должны быть защищены», — пояснил Игорь Рябов.

    Дети должны быть защищены: эксперт об акции «ОтключиTouchID своему ребенку»

    Общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что подобные предложения возникли не на пустом месте. Биометрическая идентификация представляет собой угрозу «слива» данных для любого человека.

    «До сих пор неизвестно, в чьи руки эти данные могут попасть. А мы с вами говорим о детях. Как показывает практика, утечка данных с устройства, подключенного к Сети, может произойти в любой момент. Более того, что бы корпорации ни писали в своих пользовательских соглашениях о зашифрованных данных, нужно понимать: есть доступ в Сеть — есть угроза. Поэтому предложение участников акции направлено исключительно на защиту детей от подобных утечек», — добавила Наталия Елисеева.

    Система идентификации Touch ID основана на сканере отпечатков пальцев. Данный механизм встроен в дисплей смартфона.

    Дети должны быть защищены: эксперт об акции «ОтключиTouchID своему ребенку»

    Напомним, ранее Роскомнадзор опубликовал видеоролик, в котором раскрывается тема безопасности персональных данных.

    «Страшная правда» заключается в том, что за нашими персональными данными идет постоянная охота. Поэтому чувство бережного отношения к своим персональным данным необходимо воспитывать с детства», — сообщили в ведомстве.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #роскомнадзор #ркн #защита персональных данных
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