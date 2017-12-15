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Правоохранители проверят информацию об избиении актрисой театра Буфф ребенка
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    Правоохранители проверят информацию об избиении актрисой театра Буфф ребенка

    17:56  15 Декабря 2017  /обновлено: 17:56  15 Декабря 2017
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    Правоохранители проверят информацию об избиении актрисой театра Буфф ребенка

    Санкт-Петербург, 15 декабря. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проверят информацию об избиении актрисой театра Буфф ребенка на детской площадке в Петербурге. По информации Федерального агенства новостей, мама пострадавшего уже дала показания.

    История произошла неделю назад в одном из парков Невского района Петербурга. Дети строили снежную крепость и играли в снежки. В какой-то момент между защищавшими и атаковавшими «оборонительное сооружение» произошел конфликт. Присутствовавшие на площадке взрослые не вмешивались в детскую ссору, однако, когда на площадке появилась актриса петербургского театра Буфф Ирина Б., конфликт вышел на новый уровень. Она яростно бросилась защищать своего сына, в которого попало несколько снежков.

    Женщина повалила на землю 9-летнего ребенка и нанесла ему несколько ударов. Факт получения ушибов впоследствии подтвердили в больнице, куда пострадавшего мальчика отвела его мама. Она обратилась с заявлением в полицию. 

    Автор: Федор Веснин
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    #актриса #ребенок #конфликт #детская площадка #буфф
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