Правоохранители проверят информацию об избиении актрисой театра Буфф ребенка

Санкт-Петербург, 15 декабря. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проверят информацию об избиении актрисой театра Буфф ребенка на детской площадке в Петербурге. По информации Федерального агенства новостей, мама пострадавшего уже дала показания.

История произошла неделю назад в одном из парков Невского района Петербурга. Дети строили снежную крепость и играли в снежки. В какой-то момент между защищавшими и атаковавшими «оборонительное сооружение» произошел конфликт. Присутствовавшие на площадке взрослые не вмешивались в детскую ссору, однако, когда на площадке появилась актриса петербургского театра Буфф Ирина Б., конфликт вышел на новый уровень. Она яростно бросилась защищать своего сына, в которого попало несколько снежков.

Женщина повалила на землю 9-летнего ребенка и нанесла ему несколько ударов. Факт получения ушибов впоследствии подтвердили в больнице, куда пострадавшего мальчика отвела его мама. Она обратилась с заявлением в полицию.