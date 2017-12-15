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«У нас с вами родился ребенок»: Путин перекрестился после вопроса на пресс-конференции
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    «У нас с вами родился ребенок»: Путин перекрестился после вопроса на пресс-конференции

    17:01  15 Декабря 2017  /обновлено: 17:01  15 Декабря 2017
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    «У нас с вами родился ребенок»: Путин перекрестился после вопроса на пресс-конференции

    Москва, 15 декабря. Руководитель портала «Женское сообщество» Марина Волынкина задала вопрос на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, который несколько сбил с толку главу государства.

    «Владимир Владимирович, я, как и вы, позволю себе немножечко пошутить, поскольку действительно три года назад у нас с вами родился ребенок — ребенок талантливый и одаренный», — заявила она.

    Услышав эти слова, Путин с улыбкой перекрестился и сказал: «Ну слава богу».

    Позже выяснилось, что под общим ребенком Волынкина подразумевает портал «Одаренные дети», который удалось запустить в 2014 году при поддержке Путина. Журналистка также пригласила президента в Совет Федерации на награждение победителей детского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». Российский лидер ответил, что постарается найти на это время, передает «Ридус».

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #пресс-конференция #вопрос #волынкина
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