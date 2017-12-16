Сирия итоги недели 10 – 16 декабря: вывод российских войск из Сирии, сирийская армия входит в Идлиб

Битва за Идлиб
Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России продолжает бои за контроль над территориями Идлиба с боевиками «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (террористические группировки, запрещены в РФ). В ходе ожесточенных столкновений в районе Рахаджана и Абу-Дали, сирийская армия смогла занять ключевой плацдарм террористов и войти впервые за три года в провинцию Идлиб, которая остается и по сей день главным источником террористической опасности в Сирии. Далее войска САР намереваются продвигаться в направлении населенного пункта Абу Дали. Российская авиация активно способствует продвижению сирийской армии, нанося удары по ключевым позициям террористов.
Кроме того, продолжились междоусобные бои между ИГИЛовцами и «Ан-Нусрой» на подступах к провинции Идлиб. Согласно данным военных источников в Twitter, в результате столкновений ИГИЛовцы продвинулись к границе с провинцией Идлиб, захватив еще четыре населенных пункта. В сумме, как заявляет медиа-крыло террористов ИГ, агентство «Аль-Амак», более 85 квадратных километров территорий перешло под контроль данной террористической группировки.
Вывод войск РФ
В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия. На аэродроме лидер Российской Федерации провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, а также отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу о выводе значительной части российской группировки войск из Сирии. Путин заявил, что за два с небольшим года ВКС совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов «Исламское государство». Президент России подчеркнул, что теперь в Сирии созданы все условия для политического урегулирования конфликта.
Удары ВКС РФ
Тем временем, ВКС России совместно с ВВС Сирии наносят массированные удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Рамла и Ар-Рашидия. В результате одного из боевых вылетов ВКС был уничтожен цех по контрабандной переработке нефти, принадлежавший боевикам террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам».
Бои в Западной Гуте
В провинции Дамаск продолжают ожесточенные бои в оазисе Западной Гуты. Как сообщает военный источник в Twitter, армия Башара Асада при поддержке ВВС Сирии значительно продвинулась в наступлении, заняв ключевые высоты близ города Мугр Аль-Мир и тем самым установив над ним огневой контроль. Первоочередной задачей сирийских войск на этом направлении является блокирование шоссе Мугр Аль-Мир — Бейт-Сабер, по которому проходит одна из ключевых линий снабжения исламистов в данном районе.
Борьба с ИГИЛ1
Несмотря на то, что благодаря действиям российской авиации и армии САР «Исламское государство» в Сирийской Арабской Республике полностью прекратило свое существование как единая действующая сила, небольшие отряды ИГИЛовцев все еще сохраняют очаги сопротивления в Сирийской пустыне, а также на левом берегу Евфрата, где действуют Сирийские демократические силы (SDF). Как сообщают источники, разрозненные отряды террористов переходят к диверсионной деятельности, вынужденно уйдя в подполье.
Ирак освобожден от ИГИЛ
В Ираке также было объявлено о победе на «Исламским государством». После того, как более 30 деревень и городов на западе Ирака были зачищены военнослужащими иракской армии и Сил народной мобилизации, премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о полном уничтожении ИГ1 в стране. Однако некоторое количество «спящих ячеек» группировки все еще сохраняет присутствие во многих частях Ирака. Боевики подпольных формирований активизировались сразу в нескольких провинциях — Салах Эд-Дин, Аль-Анбар, Басра и Багдад. В результате мощных взрывов, предположительно организованных ИГ, погибли и были ранены несколько мирных граждан.
1 Организация запрещена на территории РФ.