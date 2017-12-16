Сирия итоги недели 10 – 16 декабря: вывод российских войск из Сирии, сирийская армия входит в Идлиб

Битва за Идлиб

Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России продолжает бои за контроль над территориями Идлиба с боевиками «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (террористические группировки, запрещены в РФ). В ходе ожесточенных столкновений в районе Рахаджана и Абу-Дали, сирийская армия смогла занять ключевой плацдарм террористов и войти впервые за три года в провинцию Идлиб, которая остается и по сей день главным источником террористической опасности в Сирии. Далее войска САР намереваются продвигаться в направлении населенного пункта Абу Дали. Российская авиация активно способствует продвижению сирийской армии, нанося удары по ключевым позициям террористов.

Кроме того, продолжились междоусобные бои между ИГИЛовцами и «Ан-Нусрой» на подступах к провинции Идлиб. Согласно данным военных источников в Twitter, в результате столкновений ИГИЛовцы продвинулись к границе с провинцией Идлиб, захватив еще четыре населенных пункта. В сумме, как заявляет медиа-крыло террористов ИГ, агентство «Аль-Амак», более 85 квадратных километров территорий перешло под контроль данной террористической группировки.