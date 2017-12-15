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Политика
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Украина
Киев нашел «полиции Автономной республики Крым» место для работы
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    Киев нашел «полиции Автономной республики Крым» место для работы

    17:21  15 Декабря 2017  /обновлено: 17:21  15 Декабря 2017
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    Киев нашел «полиции Автономной республики Крым» место для работы

    Киев, 15 декабря. Так называемая «полиция Автономной республики Крым» будет работать на границах полуострова, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

    По словам Аброськина, украинская полиция разместится на границе Херсонской области, а также на границах российского полуострова. Он уточнил, что «полиция Автономной республики Крым» будет работать по аналогии с украинскими силами в Донецкой и Луганской областях.

    «Так, планируется разместить на админгранице системы блокпостов, основанной на интеллектуальных технологиях, что позволяет за короткое время проверить большое количество граждан и транспорта, а время проверки минимизировано до нескольких секунд», — цитируют украинские СМИ Аброськина.

    Киев нашел «полиции Автономной республики Крым» место для работы

    Он подчеркнул, что полицейские будут «работать над выявлением террористов и других лиц, въезжающих на территорию Украины».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #крым #полиция #аброськин
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