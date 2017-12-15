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Ливанский министр назвал исторической роль РФ в урегулировании кризиса в Сирии
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    Ливанский министр назвал исторической роль РФ в урегулировании кризиса в Сирии

    16:59  15 Декабря 2017  /обновлено: 17:00  15 Декабря 2017
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    Ливанский министр назвал исторической роль РФ в урегулировании кризиса в Сирии

    Бейрут, 15 декабря. Россия сыграла важную роль в восстановлении баланса сил в Сирии и во всем ближневосточном регионе, начав операцию против террористов ИГ1 (группировка запрещена в России) в САР, заявил министр по делам перемещенных лиц Ливана Таляль Арслан.

    Роль России в урегулировании ситуации в Сирии, ближневосточном регионе неоценима. С таким мнением выступил министр по делам перемещенных лиц Ливана Таляль Арслан. 

    «Роль РФ в регионе Ближнего Востока и, в частности, Ливана неоценима, и результаты деятельности РФ в регионе отражаются на ситуации самым положительным образом, можно назвать ее спасительной и исторической», — сказал ливанский министр в ходе встречи с вице-спикером Совфеда Ильясом Умахановым.

    Он подчеркнул, что присутствие военных РФ «вернуло баланс сил» в Сирию, Ливан и на международном уровне. Участие России в ближневосточной политике придает представителям различных конфессий гарантии развития и стабильного будущего, резюмировал Таляль Арслан. 

    Ливанский министр назвал исторической роль РФ в урегулировании кризиса в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #иг #ближний восток #ливан
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