«Остаться живым»: эксперт рассказал о цели Саакашвили на Украине

Киев, 15 декабря. Французский политолог и публицист Лоран Шамонтен прокомментировал противостояние бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, Саакашвили пытается обеспечить себе будущее в политике.

«Саакашвили старается создать как можно больше шума. Со своей стороны, Порошенко пытается ему помешать. Другого пути у Саакашвили нет. Дело в том, что у него нет паспорта», — заявил политолог в интервью изданию «Апостроф».

Шамонтен также отметил, что поведение грузинского политика совершенно естественно.

«Думаю, его цель – в первую очередь, остаться живым с политической точки зрения», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Саакашвили был задержан на Украине в рамках дела, открытого по статье «Содействие участникам преступной организации». Однако сторонникам политика удалось его освободить. Накануне бывший глава Одесской области заявил о планах стать мэром Одессы. Саакашвили всерьез намерен «полностью изменить правила игры».