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Украина
«Остаться живым»: эксперт рассказал о цели Саакашвили на Украине
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    «Остаться живым»: эксперт рассказал о цели Саакашвили на Украине

    17:16  15 Декабря 2017  /обновлено: 17:16  15 Декабря 2017
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    «Остаться живым»: эксперт рассказал о цели Саакашвили на Украине

    Киев, 15 декабря. Французский политолог и публицист Лоран Шамонтен прокомментировал противостояние бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко.

    По его словам, Саакашвили пытается обеспечить себе будущее в политике.

    «Саакашвили старается создать как можно больше шума. Со своей стороны, Порошенко пытается ему помешать. Другого пути у Саакашвили нет. Дело в том, что у него нет паспорта», — заявил политолог в интервью изданию «Апостроф».

    Шамонтен также отметил, что поведение грузинского политика совершенно естественно.

    «Думаю, его цель – в первую очередь, остаться живым с политической точки зрения», — подчеркнул эксперт.

    Ранее сообщалось, что Саакашвили был задержан на Украине в рамках дела, открытого по статье «Содействие участникам преступной организации». Однако сторонникам политика удалось его освободить. Накануне бывший глава Одесской области заявил о планах стать мэром Одессы. Саакашвили всерьез намерен «полностью изменить правила игры».

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #саакашвили
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