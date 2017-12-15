Обманутый Навальным москвич требует через суд вернуть свое пожертвование

Екатеринбург, 15 декабря. Обманутый Алексеем Навальным москвич обратился в суд с требованием вернуть ему 500 рублей, пожертвованные на президентскую кампанию блогера.

Иск поступил в Савеловский районный суд Москвы. Заявление рассмотрят 21 декабря. По данным «Ура.ру», это обращение о возврате пожертвований к Навальному уже далеко не первое.

Так, в конце ноября суд удовлетворил требования жителя Карелии и обязал Навального и его сподвижника Леонида Волкова выплатить заявителю 50 тысяч рублей.

Напомним, блогер не имеет права баллотироваться на пост президента РФ, поскольку ранее был осужден по делу «Кировлеса». Его признали виновным в присвоении и растрате. Преступление относится к разряду тяжких. Санкция по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В соответствии с федеральным законом «О выборах президента Российской Федерации», осужденный за совершение тяжкого преступления может баллотироваться на пост главы государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

При этом блогер продолжает проводить сбор пожертвований на нужды своей «избирательной кампании», по сути обманывая россиян.