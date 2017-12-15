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Общество
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Украина
На границе с Крымом местные жители захватили украинский блокпост
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    На границе с Крымом местные жители захватили украинский блокпост

    17:12  15 Декабря 2017  /обновлено: 17:12  15 Декабря 2017
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    На границе с Крымом местные жители захватили украинский блокпост

    Херсон, 15 декабря. Трое молодых людей из Херсонской области поставили на место подвыпившего бойца ВСУ на блокпосту около села Чонгар. Как рассказал общественный деятель Геннадий Сивак, направившего автомат на машину с парнями солдата «избили и забрали автомат».

    Трое молодых людей ехали на такси с праздника в селе, когда их остановил охранник на известном блокпосту «Чонгар», который находится на границе Херсонской области Украины и Крыма. 

    «Вээсушник был пьяный и начал неадекватно себя вести, направляя автомат на этих людей, — рассказал «Политнавигатору» Сивак. — Они вышли из автомобиля, избили этого вээсушника, забрали автомат, забежали на блокпост, спросили, кому-то еще надо провести профилактическую беседу и вместе с автоматом оттуда уехали».

    На границе с Крымом местные жители захватили украинский блокпост

    Общественник отметил, что командиры горе-солдата «одной из самых сильных армий в Европе» даже не попытались наказать похитителей служебного оружия.

    «Приезжало начальство домой к этим парням, забрали автомат обратно, выставили коньяк и просили, чтобы эта тема никуда не распространялась», — рассказал Сивак.

    Автор: Валентин Меликов
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