Херсон, 15 декабря. Трое молодых людей из Херсонской области поставили на место подвыпившего бойца ВСУ на блокпосту около села Чонгар. Как рассказал общественный деятель Геннадий Сивак, направившего автомат на машину с парнями солдата «избили и забрали автомат».

Трое молодых людей ехали на такси с праздника в селе, когда их остановил охранник на известном блокпосту «Чонгар», который находится на границе Херсонской области Украины и Крыма.

«Вээсушник был пьяный и начал неадекватно себя вести, направляя автомат на этих людей, — рассказал «Политнавигатору» Сивак. — Они вышли из автомобиля, избили этого вээсушника, забрали автомат, забежали на блокпост, спросили, кому-то еще надо провести профилактическую беседу и вместе с автоматом оттуда уехали».

Общественник отметил, что командиры горе-солдата «одной из самых сильных армий в Европе» даже не попытались наказать похитителей служебного оружия.