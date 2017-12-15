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Видеодайджест новостей, вечер 15 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 15 декабря 2017 года

    Груды щебня и развалины, которые когда-то были домами, — таковы последствия боев с террористами запрещенного в России ИГ в сирийской Ракке.
    17:44 15 Декабря 2017
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    Разборы завалов продолжаются в сирийской Ракке

    Видеодайджест новостей, вечер 15 декабря 2017 года

    Груды щебня и развалины, которые когда-то были домами, — таковы последствия боев с террористами запрещенного в России ИГ1 в сирийской Ракке. Большой урон городу нанесли и бомбардировки международной коалиции во главе с США, а также мародерство «Сирийских демократических сил». Теперь в городе идет разбор завалов. Рабочий Абу Халиль рассказал корреспонденту ФАН, что сегодня завершились работы в районе Аль-Машл. Это был один из наиболее сложных участков, на его разбор ушло 25 дней. Халиль надеется, что остальные районы получится разобрать быстрее, и город сможет вернуться к мирной жизни.

     

    Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима

    Видеодайджест новостей, вечер 15 декабря 2017 года

    Улюкаева признали виновным в получении взятки в размере 2 миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и заключили под стражу прямо в зале суда. Помимо отбывания тюремного срока, экс-министру придется выплатить 130 млн рублей штрафа.
    Сторона защиты уже заявила, что намерена обжаловать приговор.

     

     

    Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума

    Видеодайджест новостей, вечер 15 декабря 2017 года

    С 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 9489 рублей или 85% от величины прожиточного минимума. А уже с 1 января 2019 года «минималка» будет формироваться по-новому: она будет равна уровню прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

     

     

    Автоподходы к мосту через Керченский пролив готовы более чем на 2/3

    Видеодайджест новостей, вечер 15 декабря 2017 года

    При этом нижний слой «дорожной одежды» готов на 80%, а верхний — на 70%. Кроме того, наполовину завершена укладка асфальтобетона на автодорожной части Крымского моста. Работы идут в строгом соответствии с графиком. И уже через год по Крымскому мосту можно будет проехать на автомобиле.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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