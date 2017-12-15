Видеодайджест новостей, вечер 15 декабря 2017 года

Разборы завалов продолжаются в сирийской Ракке
Груды щебня и развалины, которые когда-то были домами, — таковы последствия боев с террористами запрещенного в России ИГ1
в сирийской Ракке. Большой урон городу нанесли и бомбардировки международной коалиции во главе с США, а также мародерство «Сирийских демократических сил». Теперь в городе идет разбор завалов. Рабочий Абу Халиль рассказал
корреспонденту ФАН, что сегодня завершились работы в районе Аль-Машл. Это был один из наиболее сложных участков, на его разбор ушло 25 дней. Халиль надеется, что остальные районы получится разобрать быстрее, и город сможет вернуться к мирной жизни.
Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима
Улюкаева признали
виновным в получении взятки в размере 2 миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и заключили под стражу прямо в зале суда. Помимо отбывания тюремного срока, экс-министру придется выплатить 130 млн рублей штрафа.
Сторона защиты уже заявила, что намерена обжаловать приговор.
Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума
С 1 января 2018 года МРОТ будет установлен
на уровне 9489 рублей или 85% от величины прожиточного минимума. А уже с 1 января 2019 года «минималка» будет формироваться по-новому: она будет равна уровню прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.
Автоподходы к мосту через Керченский пролив готовы более чем на 2/3
При этом нижний слой «дорожной одежды» готов
на 80%, а верхний — на 70%. Кроме того, наполовину завершена укладка асфальтобетона на автодорожной части Крымского моста. Работы идут в строгом соответствии с графиком. И уже через год по Крымскому мосту можно будет проехать на автомобиле.
1 Организация запрещена на территории РФ.