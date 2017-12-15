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Польский премьер рассказал, кто в ЕС не поддержал продление антироссийских санкций
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    Польский премьер рассказал, кто в ЕС не поддержал продление антироссийских санкций

    16:49  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:49  15 Декабря 2017
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    Польский премьер рассказал, кто в ЕС не поддержал продление антироссийских санкций

    Варшава, 15 декабря. Решение Европейского союза о продлении антироссийских санкций не было единодушным. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, принимавший участие в саммите лидеров стран Евросоюза.

    «Дискуссия, которая происходила на тему санкций, показала, что все за исключением нескольких стран южной Европы понимают, что санкции должны быть продлены», — цитирует РИА Новости Моравецкого.

    Польский политик отметил, что санкции — это не только часть давления на Москву, но и некий сигнал о том, что в ЕС не согласны с тем, что Крым стал российской территорией, а также по-прежнему считают, что Россия не выполняет минские соглашения.

    Напомним, как неоднократно заявляли и доказывали в Москве, РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а минские соглашения на регулярной основе нарушаются именно Киевом. Отметим, согласно последней информации, страной, больше всех в Европе пострадавшей от антироссийских санкций, является Германия. Ее потери в экспорте из-за ограничительных мер ЕС составили около 40%.   

    Автор: Федор Веснин
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    #санкции #россия #польша #ес
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