Варшава, 15 декабря. Решение Европейского союза о продлении антироссийских санкций не было единодушным. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, принимавший участие в саммите лидеров стран Евросоюза.

«Дискуссия, которая происходила на тему санкций, показала, что все за исключением нескольких стран южной Европы понимают, что санкции должны быть продлены», — цитирует РИА Новости Моравецкого.

Польский политик отметил, что санкции — это не только часть давления на Москву, но и некий сигнал о том, что в ЕС не согласны с тем, что Крым стал российской территорией, а также по-прежнему считают, что Россия не выполняет минские соглашения.

Напомним, как неоднократно заявляли и доказывали в Москве, РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а минские соглашения на регулярной основе нарушаются именно Киевом. Отметим, согласно последней информации, страной, больше всех в Европе пострадавшей от антироссийских санкций, является Германия. Ее потери в экспорте из-за ограничительных мер ЕС составили около 40%.