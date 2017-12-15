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Политика
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Политика
«Вас не приглашали»: Россия призвала военных США в Сирии «собирать рюкзаки»
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    «Вас не приглашали»: Россия призвала военных США в Сирии «собирать рюкзаки»

    16:29  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:29  15 Декабря 2017
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    «Вас не приглашали»: Россия призвала военных США в Сирии «собирать рюкзаки»

    Женева, 15 декабря. Россия обеспокоена присутствием американских военных в Сирии после победы над боевиками ИГ1, заявил в пятницу постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

    «Мы думаем, что после победы над ИГ нет необходимости для возглавляемой США коалиции далее оставаться в Сирии, особенно с учетом того, что их туда не приглашали. Так что мы просим американцев упаковать свои рюкзаки и уйти», — отметил он.

    «Вас не приглашали»: Россия призвала военных США в Сирии «собирать рюкзаки»

    Дипломат добавил, что США явно не собираются покидать Сирию, несмотря на свои прежние заявления, что не может не вызывать озабоченности.

    Напомним, что ранее американские представители заявляли, что присутствие войск США в Сирии обусловлено необходимостью борьбы с боевиками. Однако позже было объявлено, что Пентагон намерен сохранить военную группировку в САР даже после победы над ИГ. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #сирия #иг #бородавкин
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