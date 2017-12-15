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Посольство США обиделось на обвинения во вмешательстве в российские выборы
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    Посольство США обиделось на обвинения во вмешательстве в российские выборы

    16:54  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:54  15 Декабря 2017
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    Посольство США обиделось на обвинения во вмешательстве в российские выборы

    Москва, 15 декабря. Обвинения Москвы в том, что США вмешиваются в российские выборы, не соответствуют действительности и наносят ущерб попыткам восстановить двусторонние отношения, заявила в пятницу пресс-секретарь американского посольства Мария Олсон.

    «Эти обвинения ложны и способны нанести ущерб. Подобные заявления <…> — это опасная тенденция, которая подрывает попытки выстроить более стабильные отношения — то, чего хотели бы наши лидеры», — приводит слова Олсон РИА Новости.

    Олсон также добавила, что представители США принимают участие в российских выборах в качестве наблюдателей от ОБСЕ. Отметив, что в том случае, если международные организации будут допущены к работе на выборах в 2018 году, там будут и американские специалисты.

    Так пресс-секретарь посольства США прокомментировала сообщения российского внешнеполитического ведомства о том, что американские дипломаты могут быть отстранены от работы на избирательных участках в ходе выборов президента России в 2018 году.

    Напомним, ранее в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в процесс выборов в России постоянно вмешиваются, в том числе этим, по его словам, занимается и посольство США в РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #лавров #выборы-2018 #олсон
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