Сирия: солдаты САА обнаружили склад боевиков в восточной Хаме - видео ФАН

Сирийская армия, зачистив от террористов огромную территорию страны в сравнительно сжатые сроки, занимается детальным осмотром и зачисткой освобождённых населенных пунктов. Периодически армейцам и ополченцам попадаются схроны и склады боевиков, и некоторые из них имеют грандиозные масштабы.

Найденное оружие и боеприпасы проверяют, а затем либо уничтожают, либо передают в действующие, или формирующиеся подразделения. Отдельным отрядам сирийского ополчения не хватает тяжелого вооружения, и после диагностики и ремонта пулеметы и зенитные установки встанут в строй.

С боеприпасами ситуация несколько иная. Часть мин и снарядов явно хранились ненадлежащим образом, и могут детонировать непроизвольно. А поэтому их, как правило, подрывают в безопасном месте, чтобы избежать жертв. Такая же судьба ждёт и самодельные взрывные устройства, поскольку они сделаны непрофессионалами, и предназначены для снаряжения машин смертников. И само собой, использоваться в тех же целях не может. А вот мины и снаряды в хорошем состоянии будут направлены в войска, и обрушатся на головы террористов в новых боях.