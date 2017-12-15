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Заслуженный военный летчик России раскритиковал действия ВВС США в небе Сирии
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    Заслуженный военный летчик России раскритиковал действия ВВС США в небе Сирии

    16:41  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:42  15 Декабря 2017
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    Заслуженный военный летчик России раскритиковал действия ВВС США в небе Сирии

    Обсуждая в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» инцидент в небе над Сирией с участием американского истребителя F-22 и двух российских штурмовиков Су-25, генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ заявил, что это была намеренная провокация.

    Обсуждаемый инцидент произошел еще 13 декабря.

    «Со стороны восточного берега реки к российским самолетам приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25», — сообщило Минобороны РФ.

    «Обстановка была провокационная. Это надо сказать прямо. Отстрел сигнальных ракет или тепловых ловушек осуществляется для того, чтобы привлечь лишнее внимание и создать нервозную обстановку. Психофизиологическое состояние пилотов, которое может возникнуть при этом, не совсем нормальное для выполнения боевых задач. Это была чистой воды провокация. Но это угрожало безопасности полетов не в той степени, чтобы бояться их», — заявил Владимир Попов.

    Заслуженный военный летчик России также отметил, что российская сторона имеет полное право говорить о проведении американскими летчиками опасных маневров, которые мешали выполнению боевых задач, стоящих перед нашими пилотами.

    «Этот факт свидетельствует, что они поступили некорректно. Мы выполняли боевую задачу в своем воздушном пространстве, мы — официально приглашенные лица, которые выполняют боевые задачи в интересах государства, которое борется за свою свободу и независимость», — добавил Владимир Попов, напомнив, что американцев в Сирию никто не приглашал.

    Автор: Марина Степанова
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    #россия #сша #сирия #владимир попов #инцидент в воздухе
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