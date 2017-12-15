Заслуженный военный летчик России раскритиковал действия ВВС США в небе Сирии

Обсуждая в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» инцидент в небе над Сирией с участием американского истребителя F-22 и двух российских штурмовиков Су-25, генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ заявил, что это была намеренная провокация.

Обсуждаемый инцидент произошел еще 13 декабря.

«Со стороны восточного берега реки к российским самолетам приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25», — сообщило Минобороны РФ.

«Обстановка была провокационная. Это надо сказать прямо. Отстрел сигнальных ракет или тепловых ловушек осуществляется для того, чтобы привлечь лишнее внимание и создать нервозную обстановку. Психофизиологическое состояние пилотов, которое может возникнуть при этом, не совсем нормальное для выполнения боевых задач. Это была чистой воды провокация. Но это угрожало безопасности полетов не в той степени, чтобы бояться их», — заявил Владимир Попов.

Заслуженный военный летчик России также отметил, что российская сторона имеет полное право говорить о проведении американскими летчиками опасных маневров, которые мешали выполнению боевых задач, стоящих перед нашими пилотами.