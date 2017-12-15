Захарченко пригрозил ответом на поставки Киеву летального оружия из Канады

Москва, 15 декабря. Донецкая народная республика способна вооружить более трех тысяч партизан на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на главу ДНР Александра Захарченко.

По данным WarGonzo, таким образом, глава ДНР прокомментировал решение Канады о начале поставок летального оружия на Украину. Захарченко пригрозил обеспечить оружием более трех тысяч партизан на территории, которая контролируется украинскими силовиками. При этом глава ДНР отметил, что республика способна самостоятельно производить оружие в большом количестве.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США, где предусмотрено 350 миллионов долларов для «военной помощи» Украине. Порошенко также добавил, что Канада внесла Украину в список стран, в которые разрешена поставка автоматического оружия.