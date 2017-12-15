Россиянкам предложили пожертвовать драгоценности на «борьбу индейцев» в США: Матвиенко и Лавров отреагировали

Москва, 15 декабря. Член Совета Федерации РФ от Приморского края Светлана Горячева нашла способ, как заставить США заниматься внутренними проблемами, а не вмешиваться в политику других государств.

Сенатор предложила применить против Америки ее же «оружие». По словам Горячевой США, разжигая за своими пределами гражданские войны, ищут «горючий материал» в самой «стране-жертве».

«Может, настало время и нам поучаствовать в борьбе негров и загнанных в резервации индейцев в Америке за свои права и демократию. Найти там настоящих буйных», — приводит слова сенатора «ПолитНавигатор».

Горячева добавила, что, по ее мнению, многие женщины России будут рады поучаствовать в таком «благородном деле» и пожертвуют для этого своими золотыми украшениями.

«Может, тогда Америке некогда будет заниматься другими государствами, и она наконец-то сконцентрируется на себе», — заключила она.

Инициатива Горячевой вызвала удивление членов Совета Федерации.

«Креативненько!» — отозвалась на слова сенатора спикер Валентина Матвиенко.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров объяснил Горячевой, что Москве такими вещами заниматься невыгодно как из ее прагматических интересов, так и с точки зрения православной и мусульманской морали.

«Думаю, мы не выиграем от того, что крупные страны будут срываться в пропасть каких-то крупных внутренних революций», — заключил он, добавив, что ради таких целей россиянкам не стоит жертвовать своими драгоценностями.

Напомним, ранее Светлана Горячева возмутилась ценами и качеством питания в столовых Совета Федерации.