Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Совфед одобрил законопроект об ужесточении наказания за живодерство
Происшествия
Жительница Татарстана нашла в квартире трупы мужа, сына и кота
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жительница Татарстана нашла в квартире трупы мужа, сына и кота

    16:24  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:24  15 Декабря 2017
    92

    Жительница Татарстана нашла в квартире трупы мужа, сына и кота

    Казань, 15 декабря. В Татарстане двое мужчин погибли из-за отравления угарным газом, еще одной жертвой утечки отравляющих веществ стал кот. 

    Как рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ, инцидент произошел в городе Чистополе. Как установили сотрудники правоохранительных органов, в день трагедии в квартире находились 23-летний юноша, его 53-летний отец и их кот. Мужчины были обеспокоены тем, что животное задыхается, однако не связали этот факт с возможной утечкой газа. Молодой человек даже позвонил матери-ветеринару и рассказал о подозрительном поведении кота. Когда женщина вернулась домой, она обнаружила, что и ее муж, и сын, и кот мертвы.

    Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти явилось токсическое действие угарного газа. Он наполнил помещение из-за поломки двухконтурного газового котла. Возбуждено уголовное дело, полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.  

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #отравление #кот #газ #татарстан
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть