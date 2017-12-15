Жительница Татарстана нашла в квартире трупы мужа, сына и кота

Казань, 15 декабря. В Татарстане двое мужчин погибли из-за отравления угарным газом, еще одной жертвой утечки отравляющих веществ стал кот.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ, инцидент произошел в городе Чистополе. Как установили сотрудники правоохранительных органов, в день трагедии в квартире находились 23-летний юноша, его 53-летний отец и их кот. Мужчины были обеспокоены тем, что животное задыхается, однако не связали этот факт с возможной утечкой газа. Молодой человек даже позвонил матери-ветеринару и рассказал о подозрительном поведении кота. Когда женщина вернулась домой, она обнаружила, что и ее муж, и сын, и кот мертвы.

Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти явилось токсическое действие угарного газа. Он наполнил помещение из-за поломки двухконтурного газового котла. Возбуждено уголовное дело, полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.