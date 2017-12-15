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Путин провел совещание Совбеза после звонка Трампа
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    Путин провел совещание Совбеза после звонка Трампа

    18:16  15 Декабря 2017  /обновлено: 18:16  15 Декабря 2017
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    Путин провел совещание Совбеза после звонка Трампа

    Москва, 15 декабря. Ситуация с КНДР обсуждалась президентом России Владимиром Путиным с членами Совбеза РФ после разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «На совещании обсуждалась ситуация на Корейском полуострове, в том числе в контексте состоявшегося в четверг разговора президента РФ с президентом США Дональдом Трампом», — сообщил Песков.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого высказались за установление диалога с КНДР для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон утверждал, что США продолжат переговоры с Северной Кореей до тех пор, «пока не упадет первая бомба», передает Ura.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #трамп #совбез
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