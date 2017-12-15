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Происшествия
Пенсионер, стрелявший в ребенка, направлен на принудительное лечение в Кемерово
Происшествия
Пенсионер, стрелявший в ребенка, направлен на принудительное лечение в Кемерово
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    Пенсионер, стрелявший в ребенка, направлен на принудительное лечение в Кемерово

    16:08  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:08  15 Декабря 2017
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    Пенсионер, стрелявший в ребенка, направлен на принудительное лечение в Кемерово

    Кемерово, 15 декабря. Пожилой мужчина, который выстрелил из самодельного пистолета в девочек-подростков, был отправлен на принудительное лечение по решению суда. Инцидент произошел в мае этого года в Ленинском районе Кемерова.

    Мужчина живет в общежитии, и дети по непонятной причине начали стучать в его дверь. Это разозлило пенсионера: он взял пистолет и начал стрелять в убегающую компанию детей, сообщает СУ СК России по Кемеровской области. У одной девочки было огнестрельное ранение в области грудной клетки, дети выбежали на улицу и вызвали скорую. Ребенка госпитализировали.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали пожилого человека, сообщает «Газета Кемерова». Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у пенсионера шизофрения, и он не отдавал отчет своим действиям: он опасен как для себя, так других.

    Автор: Дарья Смолина
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    #стрельба #кемерово
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