Пенсионер, стрелявший в ребенка, направлен на принудительное лечение в Кемерово

Кемерово, 15 декабря. Пожилой мужчина, который выстрелил из самодельного пистолета в девочек-подростков, был отправлен на принудительное лечение по решению суда. Инцидент произошел в мае этого года в Ленинском районе Кемерова.

Мужчина живет в общежитии, и дети по непонятной причине начали стучать в его дверь. Это разозлило пенсионера: он взял пистолет и начал стрелять в убегающую компанию детей, сообщает СУ СК России по Кемеровской области. У одной девочки было огнестрельное ранение в области грудной клетки, дети выбежали на улицу и вызвали скорую. Ребенка госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пожилого человека, сообщает «Газета Кемерова». Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у пенсионера шизофрения, и он не отдавал отчет своим действиям: он опасен как для себя, так других.