Сирия сегодня: оставшиеся в САР группы ИГИЛ будут добиты, Бородавкин оценил потенциал сирийской армии

Сирия, 15 декабря. Оставшиеся на территории САР разрозненные группы боевиков ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) будут добиты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Постпред РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин оценил потенциал армии Сирии. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Группы боевиков ИГ1 будут разбиты

На территории Сирийской арабской республики все еще остаются разрозненные группы террористов «Исламского государства1», однако нет сомнений в том, что они будут добиты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Террористическую угрозу мы видим отчетливо не только в Афганистане, но и в других частях региона. ИГИЛ побежден в Сирии в смысле ликвидации очагов, которые там были созданы и в которых игиловцы вводили свои порядки. Но там остались, конечно, разрозненные какие-то группки мелкие, они будут добиты, сомнений нет», — заявил министр во время выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.

При этом Сергей Лавров отметил, что большая часть радикальных исламистов переместилась за границу, в том числе через территорию Ирака, где Москва просила Вашингтон этого не допускать. Тем не менее, США отказались уничтожать боевиков, ссылаясь на то, что они являются военнопленными, которые находятся под защитой «женевских конвенций».

Бородавкин оценил потенциал САА

Организованный при активной поддержке российских военнослужащих потенциал вооруженных сил Сирии достаточен для того, чтобы противостоять всем террористическим угрозам. Об этом заявил постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

«Созданный при поддержке РФ потенциал сирийских вооруженных сил достаточен для ведения боевых действий против террористов», — подчеркнул российский дипломат.

Более того, представитель внешнеполитического ведомства отметил, что армия Дамаска стала полноценной военной структурой, которая в настоящее время может самостоятельно готовить и тренировать новых бойцов.

Именно по этой причине, военное присутствие международной коалиции, и в особенности армии США, не нужно Дамаску после победы над боевиками радикальных группировок, считает постпред.

Женева-8 результата не дала

Во время восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве, делегация объединенной оппозиции САР представила позицию, которую нельзя назвать переговорной. Женева-8 результата не принесла, заявил постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

«В основе их установок лежит требование о немедленной отставке президента Башара Асада», — сообщил дипломат.

Соответствующий подход со стороны оппозиционных сил делает невозможным участие представителей Дамаска в обсуждениях вопросов по Женеве.

Бородавкин также подчеркнул, что Москва очень высоко ценит усилия, которые в ходе раунда и до его начала предпринимал и предпринимает специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

В четверг в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров. Вопреки высоким ожиданиям, раунд не принес видимых результатов — прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.