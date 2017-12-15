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Общество
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Украина
«Поняли, кто врет»: Азаров отреагировал на решение Интерпола по «команде Януковича»
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    «Поняли, кто врет»: Азаров отреагировал на решение Интерпола по «команде Януковича»

    16:58  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:59  15 Декабря 2017
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    Азаров прокомментировал свое снятие с международного розыска: «Интерпол понял, кто врет»

    Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал Федеральному агентству новостей решение Интерпола снять с международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича и людей из его команды.

    О том, что Интерпол снял с международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича, а также членов его команды Николая Азарова, Андрея Клюева, Виктора Пшонку, Виталия Захарченко и Юрия Колобова, сообщил в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» глава Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

    По его словам, Интерпол отказывает украинской Генпрокуратуре в объявлении в розыск фигурантов дел о преступлениях во время Евромайдана.

    «Интерпол сделал вывод, что эти преступления, которые инкриминируются чиновникам, происходили во время смены власти, а потому содержат признаки политических преследований», — заявил Сергей Горбатюк, добавив, что Интерпол не хочет разыскивать членов команды Януковича, поскольку не считает решения украинских судов о задержании и доставке экс-чиновников арестом.

    Также, по словам представителя Генпрокуратуры Украины, Интерпол принял «довольно интересное решение» в отношении фигурантов экономических дел, потому что не считает, что подозрение может быть основанием для объявления в международный розыск.

    Как отметил в беседе с ФАН экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, никакой сенсации в решении Интерпола снять бывших украинских руководителей с международного розыска нет.

    «Интерпол принял решение о снятии с розыска давно, оно всем известно. И комментировать тут можно одно: бывшие руководители Украины были незаконно внесены в базу Интерпола по сфальсифицированным данным. Разобравшись в этом, комиссия Интерпола признала, что все факты надуманные, что обвинения нынешних украинских руководителей ложные, поэтому и снял с международного розыска бывших высокопоставленных лиц Украины. Поняли, кто врет», — сказал Николай Азаров.

    Автор: Марина Степанова
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    #россия #украина #николай азаров #виктор янукович #майдан #сергей горбатюк
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