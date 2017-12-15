«Поняли, кто врет»: Азаров отреагировал на решение Интерпола по «команде Януковича»

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал Федеральному агентству новостей решение Интерпола снять с международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича и людей из его команды.

О том, что Интерпол снял с международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича, а также членов его команды Николая Азарова, Андрея Клюева, Виктора Пшонку, Виталия Захарченко и Юрия Колобова, сообщил в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» глава Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, Интерпол отказывает украинской Генпрокуратуре в объявлении в розыск фигурантов дел о преступлениях во время Евромайдана.

«Интерпол сделал вывод, что эти преступления, которые инкриминируются чиновникам, происходили во время смены власти, а потому содержат признаки политических преследований», — заявил Сергей Горбатюк, добавив, что Интерпол не хочет разыскивать членов команды Януковича, поскольку не считает решения украинских судов о задержании и доставке экс-чиновников арестом.

Также, по словам представителя Генпрокуратуры Украины, Интерпол принял «довольно интересное решение» в отношении фигурантов экономических дел, потому что не считает, что подозрение может быть основанием для объявления в международный розыск.

Как отметил в беседе с ФАН экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, никакой сенсации в решении Интерпола снять бывших украинских руководителей с международного розыска нет.