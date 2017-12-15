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Рейтинг президента России Владимира Путина
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    Рейтинг президента России Владимира Путина

    16:16  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:16  15 Декабря 2017
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    Каждую неделю граждане Российской Федерации отвечают на вопросы о том, за кого бы они проголосовали на президентских выборах «в ближайшее воскресенье», доверяют ли они действующему лидеру государства и как изменилось их отношение к нему за последний месяц.

    Кроме того, респондентов просят оценить работу главы государства Владимира Путина. О том, как меняется рейтинг одобрения действующего президента РФ в течение последнего срока правления и какой образ идеального президента лежит в представлениях современной российской молодежи, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    За последние пять лет рейтинг президента России Владимира Путина в качестве главы государства резко вырос и в среднем находится на уровне 80%. Среди опрошенной молодежи 67% готовы отдать свои голоса за действующего лидера РФ, 16% — сомневаются, 17% — другое.

    75% опрошенных молодых людей уверены, что Владимир Путин является идеальным президентом. Согласно рейтингу доверия, 46% доверяют главе государства и убеждены, что он успешно справляется с решением проблем России. 32% опрошенных не видят другого кандидата, на которого они могли бы положиться. 16% — уверены, что народное доверие Владимиру Путину связано с надеждой на преобразования в стране в будущем.

    Рейтинг президента России Владимира Путина

    57% опрошенных считают, что Россией должен управлять мудрый политик, настоящий «отец нации», 23% — энергичный преобразователь страны. Кроме того, 73% россиян уверены, что президенту в чем-то нужно соглашаться с текущим политическим курсом, но в каких-то вопросах выступать против.

    33% опрошенных называют главными качествами президента честность, 19% — ответственность, 17% — чувство справедливости.

    В команду президента, по мнению 62% россиян, должны войти эксперты, ученые, экономисты и юристы. 37% считают, что это должны быть силовики и военные, 34% — что действующие политики.

    По мнению опрошенных, идеальный президент не должен включать в свою команду знакомых, друзей и родственников.              

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #выборы-2018
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