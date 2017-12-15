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ФСБ и МВД изъяли почти 150 единиц оружия и 10 кг взрывчатки в 14 регионах РФ
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    ФСБ и МВД изъяли почти 150 единиц оружия и 10 кг взрывчатки в 14 регионах РФ

    16:30  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:31  15 Декабря 2017
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    ФСБ и МВД изъяли почти 150 единиц оружия и 10 кг взрывчатки в 14 регионах РФ

    Москва, 15 декабря. Сотрудники ФСБ совместно с МВД России в ходе обысков в 14 регионах изъяли около 150 единиц оружия, в том числе ручной пулемет Дегтярева и десять автоматов, а также десять килограмм взрывчатки, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.

    Отмечается, что совместными усилиями представители ФСБ И МВД РФ пресекли деятельность преступных групп, которые занимались организацией незаконных поставок средств поражения. Обыски были проведены в 14 регионах страны у 44 граждан, причастных к изготовлению, модернизации и сбыту вооружения.

    В результате из незаконного оборота удалось изъять более 140 единиц огнестрельного оружия, отечественного и иностранного производства, пулемет Дегтярева, десять автоматов, 11 пулеметов, 27 карабинов и винтовок, сотню пистолетов и револьверов, а также комплектующие для 300 единиц оружия и более 2000 боевых припасов различного калибра, передает агентство РИА Новости.

    Кроме того, была ликвидирована деятельность девяти мастерских по изготовлению боевых припасов, а также переделке гражданских образцов оружия ограниченного поражения.

    В данный момент решается вопрос о возбуждении дел.

    Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Петербурге. Как стало известно, ФСБ сообщила о предотвращении деятельности сторонников террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), планировавших осуществить теракты 16 декабря.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #фсб
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