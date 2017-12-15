Киев пожаловался на ОЧЭС, считающую легальным строительство моста в Крым

Киев, 15 декабря. Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) не поддержала позицию Киева, который считает строительство моста в Крым нелегальным, пожаловался заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Украинские власти продолжают добиваться запрета строительства моста, который свяжет материковую часть России с Крымом. Боднар подчеркнул, что Киев должны были поддержать в межправительственной организации, которая создана для развития черноморского региона. Однако ответа из ОЧЭС на призывы Киева не последовало.

«Мы считаем нелегальным строительство, поскольку территория (Крыма) оккупирована нелегально, и мы обращаем внимание, в том числе, в ОЧЭС, — рассказал украинский дипломат. — Правда, это не находит, к сожалению, поддержки, такие проекты не могут реализоваться без должного внимания международного сообщества».

В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Организация была создана в 1992 году.