Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Совфед одобрил законопроект об ужесточении наказания за живодерство
Украина
Киев пожаловался на ОЧЭС, считающую легальным строительство моста в Крым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев пожаловался на ОЧЭС, считающую легальным строительство моста в Крым

    16:21  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:21  15 Декабря 2017
    683

    Киев пожаловался на ОЧЭС, считающую легальным строительство моста в Крым

    Киев, 15 декабря. Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) не поддержала позицию Киева, который считает строительство моста в Крым нелегальным, пожаловался заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

    Украинские власти продолжают добиваться запрета строительства моста, который свяжет материковую часть России с Крымом. Боднар подчеркнул, что Киев должны были поддержать в межправительственной организации, которая создана для развития черноморского региона. Однако ответа из ОЧЭС на призывы Киева не последовало.

    «Мы считаем нелегальным строительство, поскольку территория (Крыма) оккупирована нелегально, и мы обращаем внимание, в том числе, в ОЧЭС, — рассказал украинский дипломат. — Правда, это не находит, к сожалению, поддержки, такие проекты не могут реализоваться без должного внимания международного сообщества».

    Киев пожаловался на ОЧЭС, считающую легальным строительство моста в Крым

    В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Организация была создана в 1992 году.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #строительство #очэс #крымский мост
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть