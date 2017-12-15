Кудрин назвал приговор Улюкаеву «ужасным»

Москва, 15 декабря. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин оказался возмущен приговором экс-главе министерства экономического развития Алексею Улюкаеву. Он назвал решение суда необоснованным, а работу следователей — слабой.

«Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие», — пишет он в Twitter.

В пятницу суд огласил приговор Улюкаеву. Бывший глава МЭР получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей за коррупционную деятельность, передает «Ридус». Следствие установило, что чиновник вымогал у представителя «Роснефти» 2 млн долларов в качестве взятки за согласование сделки по продаже находящегося у государства пакета акций «Башнефти». Сам Улюкаев своей вины не признает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев, заявив, что не может ничего сказать по поводу решения суда.