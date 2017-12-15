Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пенсионер, стрелявший в ребенка, направлен на принудительное лечение в Кемерово
Общество
Кудрин назвал приговор Улюкаеву «ужасным»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кудрин назвал приговор Улюкаеву «ужасным»

    16:02  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:02  15 Декабря 2017
    57

    Кудрин назвал приговор Улюкаеву «ужасным»

    Москва, 15 декабря. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин оказался возмущен приговором экс-главе министерства экономического развития Алексею Улюкаеву. Он назвал решение суда необоснованным, а работу следователей — слабой.

    «Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие», — пишет он в Twitter.

    Кудрин назвал приговор Улюкаеву «ужасным»

    В пятницу суд огласил приговор Улюкаеву. Бывший глава МЭР получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей за коррупционную деятельность, передает «Ридус». Следствие установило, что чиновник вымогал у представителя «Роснефти» 2 млн долларов в качестве взятки за согласование сделки по продаже находящегося у государства пакета акций «Башнефти». Сам Улюкаев своей вины не признает.  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев, заявив, что не может ничего сказать по поводу решения суда.  

     

     

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кудрин #улюкаев #взятка #приговор
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть