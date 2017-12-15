Шевченко жестко ответил поляку на слова о зачистке Донбасса

Член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ и журналист Максим Шевченко жестко ответил польскому политологу Томашу Мацейчуку на слова о зачистке Донбасса в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Поляк крайне резко и негативно высказывался о жителях Донецкой и Луганской народных республик и призывал украинские власти зачистить Донбасс, что и вызвало бурную реакцию Шевченко.

«То, что сказал Томаш… Я считаю, это правильно, что он здесь об этом говорит, потому что это срывание масок с этого общества спектакля. Это и есть настоящий голос Запада. Они относятся к нам как к потенциальному пространству захвата. То, что говорят эти безумные поляки, католики и неонацисты, которые правят в Польше, — так думают все эти столтенберги [Йенс Столтенберг, Генсек НАТО], не знаю, все остальные западные лидеры. Просто они лицемеры, а это — «правильные», прямые пацаны, которые говорят то, как они нас видят. Они хотят нас разделить, завоевать, поработить, уничтожить всякое сопротивление», — заявил журналист.

Также Шевченко поблагодарил Мацейчука за «ясность» и за то, что тот не скрывает своих намерений.

Напомним, так называемая АТО началась в Донбассе весной 2014 года. Жители самопровозглашенных народных республик не признали силовой госпереворот в Киеве и приняли решение о выходе из состава Украины. В ответ на это украинская власть попыталась подавить жителей Донбасса с помощью силы, но безуспешно. Украинская сторона регулярно нарушает условия минских соглашений и ведет обстрелы территорий ДНР и ЛНР.