«Легко отделался»: россияне прокомментировали приговор просившему у них прощения Улюкаеву
Москва, 15 декабря. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.
Вердикт вынес Замоскворецкий суд Москвы, признав Улюкаева виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Сам Улюкаев счел приговор несправедливым. Ранее в своем последнем слове он назвал себя гладиатором с картонным мечом и попросил прощения у людей. А что же сами россияне?
Сегодня новость из зала суда вызвала противоречивую реакцию в Сети. Так, нашлись те, кто выразил сочувствие экс-министру.
«Улюкаеву — 8 лет. Жалко старика. Он уже пенсионер, весной будет 62 год. Выйдет, если не дадут амнистию или УДО, 70-летним», — заметил один из пользователей в Telegram.
Кое-кому из пользователей приговор наоборот показался легким. «Улюкаев, восемь лет..легко отделался», — считает Glushkov Sergei.
Нашлись и те, кто счел решение суда – «тектоническим сдвигом в обществе». «8 лет строгого режима для экс-министра — это десакрализация власти», — пишут в Telegram.
Многих пользователей волновал вопрос о том, «сколько реально» просидит Улюкаев. Но нашелся и тот, кого заинтересовал другой момент, а именно, когда западные СМИ сделают Улюкаева «политическим заключенным».
Интересно, через сколько минут западные и либеральные СМИ сделают Улюкаева политическим? Засекаем время... ????— Большой Черный Крыс (@VoenSnab) December 15, 2017
В ответ кто-то в шутку удивился: «А что еще не сделали?».
По мнению другого участника обсуждения, Улюкаев получил восемь лет за то, «чего, скорее всего, не делал, вместо того, чтобы получить пожизненное за то, что реально наворотил».
Улюкаев получил 8 лет за то, чего, скорее всего, не делал, вместо того, чтобы получить пожизненное за то, что реально наворотил— Уголок циника (@cynicarea) December 15, 2017