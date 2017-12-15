«Легко отделался»: россияне прокомментировали приговор просившему у них прощения Улюкаеву

Москва, 15 декабря. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.

Вердикт вынес Замоскворецкий суд Москвы, признав Улюкаева виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Сам Улюкаев счел приговор несправедливым. Ранее в своем последнем слове он назвал себя гладиатором с картонным мечом и попросил прощения у людей. А что же сами россияне?

Сегодня новость из зала суда вызвала противоречивую реакцию в Сети. Так, нашлись те, кто выразил сочувствие экс-министру.

«Улюкаеву — 8 лет. Жалко старика. Он уже пенсионер, весной будет 62 год. Выйдет, если не дадут амнистию или УДО, 70-летним», — заметил один из пользователей в Telegram.

Кое-кому из пользователей приговор наоборот показался легким. «Улюкаев, восемь лет..легко отделался», — считает Glushkov Sergei.

Нашлись и те, кто счел решение суда – «тектоническим сдвигом в обществе». «8 лет строгого режима для экс-министра — это десакрализация власти», — пишут в Telegram.

Многих пользователей волновал вопрос о том, «сколько реально» просидит Улюкаев. Но нашелся и тот, кого заинтересовал другой момент, а именно, когда западные СМИ сделают Улюкаева «политическим заключенным».

Интересно, через сколько минут западные и либеральные СМИ сделают Улюкаева политическим? Засекаем время... ???? — Большой Черный Крыс (@VoenSnab) December 15, 2017

В ответ кто-то в шутку удивился: «А что еще не сделали?».

По мнению другого участника обсуждения, Улюкаев получил восемь лет за то, «чего, скорее всего, не делал, вместо того, чтобы получить пожизненное за то, что реально наворотил».