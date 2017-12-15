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Украина
Украинцев возмутили новые автомобили для полиции
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    Украинцев возмутили новые автомобили для полиции

    17:20  15 Декабря 2017  /обновлено: 17:20  15 Декабря 2017
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    Соцсети: Новые автомобили для полиции возмутили украинцев

    Киев, 15 декабря. Новые автомобили для украинской полиции Skoda Rapid возмутили пользователей Сети. Украинцы вспомнили о качестве дорог в стране, а также поинтересовались, что стало с прежними машинами полицейских.

    Фотографии новых иномарок для украинской полиции были опубликованы на странице сообщества «Типичный Киев» в социальной сети Facebook. Под постом развернулась широкая дискуссия. Новинке украинце совсем не обрадовались.

    «Отличные автомобили украинского производства! Именно так и нужно поднимать экономику страны – покупая свой товар», — иронично отметил Вадим Индус.

    Вопросом поддержки отечественного производителя задался и Сергей Фищук. Он также вспомнил о том, что раньше украинские полицейские пользовались автомобилями Toyota Prius, и задался вопросом, куда они исчезли.

    Отметив «мастерство» вождения сотрудников полиции, Андрей Вячеславович предложил пересадить полицейских на тракторы.

    «Я вижу единственное транспортное средство для полицейских — трактор ДТ-75. И не разбить,  и не списать!» — объяснил он.

    Борис Дубравский позавидовал «акции» «каждому полицейскому – по авто» и задумался, не пойти ли ему в полицейские.

    Также украинцы посоветовали пересадить полицейских на машины отечественного производства: по мнению пользователей, это сделает ремонт разбитых автомобилей более дешевым, даст возможность повысить зарплаты самим полицейским, а также создать дополнительные рабочие места для граждан.

    Соцсети: Новые автомобили для полиции возмутили украинцев

    Некоторые интернет-пользователи вспомнили о том, что пока полиция ездит на иномарках, автопарк других украинских служб давно не обновлялся.

    «Прекрасно! Комфортная доставка преступника в участок превалирует над качественной транспортировкой пострадавшего в больницу… А может, изначально вложить деньги в дороги в виде асфальта?» — написал Владимир Константиновский.

    Ираклий Габисония в свою очередь напомнил, что украинские пожарные до сих пор ездят на «доисторических» ЗИЛ и ГАЗ.

    «А почему всё полиция да полиция? У нас в стране пожарные на доисторических ЗИЛ-ах ездят, и ГАЗ-ах, почему нет нормальных пожарных машин?» — возмутился он.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #полиция #соцсети
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