Украинцев возмутили новые автомобили для полиции

Киев, 15 декабря. Новые автомобили для украинской полиции Skoda Rapid возмутили пользователей Сети. Украинцы вспомнили о качестве дорог в стране, а также поинтересовались, что стало с прежними машинами полицейских.

Фотографии новых иномарок для украинской полиции были опубликованы на странице сообщества «Типичный Киев» в социальной сети Facebook. Под постом развернулась широкая дискуссия. Новинке украинце совсем не обрадовались.

«Отличные автомобили украинского производства! Именно так и нужно поднимать экономику страны – покупая свой товар», — иронично отметил Вадим Индус.

Вопросом поддержки отечественного производителя задался и Сергей Фищук. Он также вспомнил о том, что раньше украинские полицейские пользовались автомобилями Toyota Prius, и задался вопросом, куда они исчезли.

Отметив «мастерство» вождения сотрудников полиции, Андрей Вячеславович предложил пересадить полицейских на тракторы.

«Я вижу единственное транспортное средство для полицейских — трактор ДТ-75. И не разбить, и не списать!» — объяснил он.

Борис Дубравский позавидовал «акции» «каждому полицейскому – по авто» и задумался, не пойти ли ему в полицейские.

Также украинцы посоветовали пересадить полицейских на машины отечественного производства: по мнению пользователей, это сделает ремонт разбитых автомобилей более дешевым, даст возможность повысить зарплаты самим полицейским, а также создать дополнительные рабочие места для граждан.

Некоторые интернет-пользователи вспомнили о том, что пока полиция ездит на иномарках, автопарк других украинских служб давно не обновлялся.

«Прекрасно! Комфортная доставка преступника в участок превалирует над качественной транспортировкой пострадавшего в больницу… А может, изначально вложить деньги в дороги в виде асфальта?» — написал Владимир Константиновский.

Ираклий Габисония в свою очередь напомнил, что украинские пожарные до сих пор ездят на «доисторических» ЗИЛ и ГАЗ.