Москва, 15 декабря. Вашингтон «поставил крест» на президенте Украины Петре Порошенко точно так же, как когда-то на Викторе Януковиче, считает киевский политолог. Действующий украинский лидер «потерял берега» и «начал грызть руку, которая усадила его в кресло», поэтому для него нашли замену.

Таким видением ситуации в Киеве и отношением Украины и США в эфире канала PolitWera поделился политолог и публицист Андрей Ваджра, временно переехавший из столицы Украины в Петербург.

Он заявил, что считает главной проблемой президента Порошенко то, что тот считает себя царем, которому полностью принадлежит Украина. В то же время, по мнению публициста, на самом деле Порошенко — всего лишь управляющий, которого на высокую должность определил Вашингтон.

«Петр Алексеевич в последнее время просто потерял берега, он потерял чувство реальности, решил, что он царь и бог на Украине, и получается так, что начал грызть руку дающего, ту руку, которая его усадила в кресло», — цитирует Ваджру «ПолитНавигатор».

Публицист подчеркнул, что, по-видимому, Порошенко желает выглядеть как независимый политик, ему хочется поскорее забыть, что на должность президента Украины его назначили США.

Ваджра также поделился не самым высоким мнением об интеллектуальных способностях украинского президента, а также предположил, что Порошенко уже нашли замену.

«На нем поставили крест, его списали, нашли замену, как когда-то списали Януковича. То, что его будут убирать — это просто вопрос времени и, судя по всему, ближайшего времени», — заявил Ваджра.

Доказательством того, что Порошенко недолго осталось находиться в кресле президента, публицист считает тот факт, что на Украину «запустили Саакашвили».