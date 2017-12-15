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Политика
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Украина
США уже нашли замену Порошенко — киевский политолог
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    США уже нашли замену Порошенко — киевский политолог

    21:46  15 Декабря 2017  /обновлено: 21:48  15 Декабря 2017
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    США уже нашли замену Порошенко — киевский политолог

    Москва, 15 декабря. Вашингтон «поставил крест» на президенте Украины Петре Порошенко точно так же, как когда-то на Викторе Януковиче, считает киевский политолог. Действующий украинский лидер «потерял берега» и «начал грызть руку, которая усадила его в кресло», поэтому для него нашли замену.

    Таким видением ситуации в Киеве и отношением Украины и США в эфире канала PolitWera поделился политолог и публицист Андрей Ваджра, временно переехавший из столицы Украины в Петербург.

    Он заявил, что считает главной проблемой президента Порошенко то, что тот считает себя царем, которому полностью принадлежит Украина. В то же время, по мнению публициста, на самом деле Порошенко — всего лишь управляющий, которого на высокую должность определил Вашингтон.

    «Петр Алексеевич в последнее время просто потерял берега, он потерял чувство реальности, решил, что он царь и бог на Украине, и получается так, что начал грызть руку дающего, ту руку, которая его усадила в кресло», — цитирует Ваджру «ПолитНавигатор».

    Публицист подчеркнул, что, по-видимому, Порошенко желает выглядеть как независимый политик, ему хочется поскорее забыть, что на должность президента Украины его назначили США.

    Ваджра также поделился не самым высоким мнением об интеллектуальных способностях украинского президента, а также предположил, что Порошенко уже нашли замену. 

    «На нем поставили крест, его списали, нашли замену, как когда-то списали Януковича. То, что его будут убирать — это просто вопрос времени и, судя по всему, ближайшего времени», — заявил Ваджра.

    Доказательством того, что Порошенко недолго осталось находиться в кресле президента, публицист считает тот факт, что на Украину «запустили Саакашвили».

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #украина #порошенко #саакашвили
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