Эксперты рассказали, как смартфоны научились добывать криптовалюту

Москва, 15 декабря. Эксперт «Лаборатории Касперского» Андрей Маланов рассказал о том, что киберпреступники добывают криптовалюту не только на компьютерах, но и на смартфонах.

В интервью российской газете «Ведомости» он объяснил схему работы хакерских программ, установленных в мобильных играх. Некоторые юзеры нуждаются в игровой валюте. Специально для них был разработан софт, с помощью которого программа добывает криптовалюту Magi для разработчика игры, сам пользователь получает игровую валюту.

Отмечается, что пользователь самостоятельно запускает программу на своем компьютере, поскольку не считает ее вредоносной. Часть человек просто не понимает, что программа-майнер заставляет работать смартфон на пределе своих возможностей.

Как сообщил заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин, активное развитие мобильного «майнинга» началось где-то полгода назад, когда в магазине еще не были запрещены приложения для добычи криптовалют. Впоследствии их запретили. Тогда разработчики начали маскировать их под развлекательные программы, чтобы добывать криптовалюту без ведома владельцев смартфонов.

Никитин отметил, что чаще всего жертвами скрытого майнинга становятся пользователи Android, поскольку именно эта ОС позволяет скачивать непроверенные приложения.