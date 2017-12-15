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Сирия: ФАН публикует видео заявления главы делегации правительства САР в Женеве Башара Джаафари
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    Сирия: ФАН публикует видео заявления главы делегации правительства САР в Женеве Башара Джаафари

    16:00  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:01  15 Декабря 2017
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    Сирия: ФАН публикует видео заявления главы делегации правительства САР в Женеве Башара Джаафари

    Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео вчерашнего заявления  главы делегации правительства Сирии на переговорах в Женеве, постоянного представителя САР при ООН Башара Джаафари:

    «Добрый вечер всем! Мы, делегация САР, провели интенсивные переговоры во время 8-го раунда, чтобы достичь позитивного результата. Учитывая нашу убежденность в том, что то, что происходит на нашей земле, является борьбой с терроризмом, главным образом мы вели дискуссии о борьбе с терроризмом, так как это ключевой вопрос для решения остальных проблем».

    Джаафари также выразил надежду, что представители других сторон воспользуются возможностью, чтобы вывести Эр-Рияд из переговоров:

    «Так как мы с самого начала заявляли, пока действует вторая декларация Эр-Рияда, мы не будем вести прямые переговоры. Мы будем ждать результатов попыток других модераторов переговоров. Потому что модераторы других сторон хорошо знают, что сирийская сторона не будет принимать участия в прямых переговорах, пока есть предварительные условия».

    Глава делегации правительства САР имеет в виду коммюнике «Эр-Рияд-2», которое было подписано 23 ноября в рамках консультаций перед восьмым раундом переговоров в Женеве. Хотя в документе декларировалось, что оппозиция выступает за «прямые межсирийские переговоры без предварительных условий с какой-либо стороны», она, здесь же, настаивала на уходе президента Башара Асада с поста президента САР в начале процесса политического урегулирования.

    Башар Джаафари прокомментировал и слова, сказанные накануне заявления спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой во время интервью швейцарскому телеканалу RTS. Спецпосланник рассказал, что правительственная делегация отказалась вести прямые переговоры с делегацией от оппозиции, и призвал Россию оказать давление на официальный Дамаск, чтобы тот поменял свое решение.  

    «Мы указали специальному представителю, особенно, что касается вчерашнего и сегодняшнего заседаний, что он сделал ошибку как посредник в своем заявлении для швейцарского телевидения. Я заявил де Мистуре, что наличие такого заявления подрывает его мандат как посредника и будет оказывать влияние на все женевские переговоры» — закончил свое выступление Башар Джаафари. 

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #стаффан де мистура #башар джаафари #женева #межсирийские переговоры
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