Сирия: ФАН публикует видео заявления главы делегации правительства САР в Женеве Башара Джаафари

Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео вчерашнего заявления главы делегации правительства Сирии на переговорах в Женеве, постоянного представителя САР при ООН Башара Джаафари:

«Добрый вечер всем! Мы, делегация САР, провели интенсивные переговоры во время 8-го раунда, чтобы достичь позитивного результата. Учитывая нашу убежденность в том, что то, что происходит на нашей земле, является борьбой с терроризмом, главным образом мы вели дискуссии о борьбе с терроризмом, так как это ключевой вопрос для решения остальных проблем».

Джаафари также выразил надежду, что представители других сторон воспользуются возможностью, чтобы вывести Эр-Рияд из переговоров:

«Так как мы с самого начала заявляли, пока действует вторая декларация Эр-Рияда, мы не будем вести прямые переговоры. Мы будем ждать результатов попыток других модераторов переговоров. Потому что модераторы других сторон хорошо знают, что сирийская сторона не будет принимать участия в прямых переговорах, пока есть предварительные условия».

Глава делегации правительства САР имеет в виду коммюнике «Эр-Рияд-2», которое было подписано 23 ноября в рамках консультаций перед восьмым раундом переговоров в Женеве. Хотя в документе декларировалось, что оппозиция выступает за «прямые межсирийские переговоры без предварительных условий с какой-либо стороны», она, здесь же, настаивала на уходе президента Башара Асада с поста президента САР в начале процесса политического урегулирования.

Башар Джаафари прокомментировал и слова, сказанные накануне заявления спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой во время интервью швейцарскому телеканалу RTS. Спецпосланник рассказал, что правительственная делегация отказалась вести прямые переговоры с делегацией от оппозиции, и призвал Россию оказать давление на официальный Дамаск, чтобы тот поменял свое решение.