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Созданный при поддержке ВКС РФ потенциал армии Сирии достаточен для борьбы с террористами — постпред РФ
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    Созданный при поддержке ВКС РФ потенциал армии Сирии достаточен для борьбы с террористами — постпред РФ

    15:32  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:13  15 Декабря 2017
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    Созданный при поддержке ВКС РФ потенциал армии Сирии достаточен для борьбы с террористами — постпред РФ

    Москва, 15 декабря. Созданный при поддержке ВКС РФ потенциал армии Сирии достаточен для борьбы с террористами, заявил постпред президента РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

    «В настоящее время, после военного разгрома ИГ1 в Сирии, сирийские Вооруженные силы способны самостоятельно отражать террористическую агрессию на своей территории. Этот потенциал ВС Сирии был создан при нашей помощи и поддержке», — отметил он.

    Созданный при поддержке ВКС РФ потенциал армии Сирии достаточен для борьбы с террористами — постпред РФ

    Дипломат подчеркнул, что, несмотря на вывод основных сил России из Сирии, российские военные по-прежнему остаются на базах в Хмеймиме и Тартус, поэтому Москва готова оказать помощь Дамаску в случае возникновения новой террористической угрозы.

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России. На днях президент РФ Владимир Путин заявил о выводе большей части военных сил с территории Сирии в связи с выполнением основных задач по борьбе с терроризмом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #вкс рф #терроризм
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