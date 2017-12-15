Созданный при поддержке ВКС РФ потенциал армии Сирии достаточен для борьбы с террористами — постпред РФ

Москва, 15 декабря. Созданный при поддержке ВКС РФ потенциал армии Сирии достаточен для борьбы с террористами, заявил постпред президента РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

«В настоящее время, после военного разгрома ИГ1 в Сирии, сирийские Вооруженные силы способны самостоятельно отражать террористическую агрессию на своей территории. Этот потенциал ВС Сирии был создан при нашей помощи и поддержке», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на вывод основных сил России из Сирии, российские военные по-прежнему остаются на базах в Хмеймиме и Тартус, поэтому Москва готова оказать помощь Дамаску в случае возникновения новой террористической угрозы.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России. На днях президент РФ Владимир Путин заявил о выводе большей части военных сил с территории Сирии в связи с выполнением основных задач по борьбе с терроризмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.