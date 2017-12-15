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Сирия: корреспондент ФАН посетил Дамаск в День памяти павших защитников САР
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    Сирия: корреспондент ФАН посетил Дамаск в День памяти павших защитников САР

    15:41  15 Декабря 2017  /обновлено: 15:41  15 Декабря 2017
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    Сирия: корреспондент ФАН посетил Дамаск в День памяти павших защитников САР

    Дамаск, 15 декабря. Сегодня в Сирии отмечается День мучеников Арабской национальной гвардии. В мероприятиях принимают участие делегации из Египта, Ливана и Йемена. Церемония посвящена бойцам Арабской национальной гвардии, которые плечом к плечу с военнослужащими сирийской армии сражались против террористов в Сирии.Сирия: корреспондент ФАН посетил Дамаск в День памяти павших защитников САР

    Торжественные мероприятия начались в городе Сахная под Дамаском, который, как и многие другие города Сирии, пострадал от террористов.

    Сирия: корреспондент ФАН посетил Дамаск в День памяти павших защитников САР

    В мероприятии приняли участие около 400 человек. Перед собравшимися выступили представители сирийских властей и местные творческие коллективы.

    Сирия: корреспондент ФАН посетил Дамаск в День памяти павших защитников САР

    Сирия: корреспондент ФАН посетил Дамаск в День памяти павших защитников САРСирия: корреспондент ФАН посетил Дамаск в День памяти павших защитников САР

    Стоит отметить, что Арабская национальная гвардия является добровольческой военизированной организацией, которая была создана в Сирии в апреле 2013 года и действует. Национальная гвардия принимает участие в борьбе с террористами на стороне правительственных сил Башара Асада. Организация носит светский характер и придерживается идеологии арабского национализма, выступая против этнического и религиозного экстремизма.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #дамаск #сар #день мучеников
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