Сирия: корреспондент ФАН посетил Дамаск в День памяти павших защитников САР

Дамаск, 15 декабря. Сегодня в Сирии отмечается День мучеников Арабской национальной гвардии. В мероприятиях принимают участие делегации из Египта, Ливана и Йемена. Церемония посвящена бойцам Арабской национальной гвардии, которые плечом к плечу с военнослужащими сирийской армии сражались против террористов в Сирии.

Торжественные мероприятия начались в городе Сахная под Дамаском, который, как и многие другие города Сирии, пострадал от террористов.

В мероприятии приняли участие около 400 человек. Перед собравшимися выступили представители сирийских властей и местные творческие коллективы.

Стоит отметить, что Арабская национальная гвардия является добровольческой военизированной организацией, которая была создана в Сирии в апреле 2013 года и действует. Национальная гвардия принимает участие в борьбе с террористами на стороне правительственных сил Башара Асада. Организация носит светский характер и придерживается идеологии арабского национализма, выступая против этнического и религиозного экстремизма.