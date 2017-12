Американский флот в большой беде — National Interest

Федеральное агентство новостей предлагает ознакомиться с переводом статьи Дейва Мажумдара A New Report Reveals Why the U.S. Navy Is in Big Trouble (And Offers a Solution) («Новый доклад показывает, почему ВМС США в большой беде, и предлагает решение»), опубликованный на портале The National Interest.

Военно-морской флот США выпустил новый доклад о стратегической готовности (SSR), который был запрошен секретарем ВМС Ричардом Спенсером в сентябре этого года. Как и ожидалось, были выявлены серьезные недостатки в организации и уровне подготовки ВМС США, которые стали причиной нескольких аварий за последние месяцы.

«Военно-морской флот США, без сомнения, является самым мощным в мире, но его первенство в мировом океане сегодня оспаривается, ведь мы имеем дело с таким уровнем конкуренции и напряженности, которого мы не видели со времен существования Советского Союза, — говорится в докладе. — Наступила еще одна эпоха устойчивой конкуренции на равных, и неспособность признать ее и подготовиться к ее самым сложным вызовам будет иметь для нас серьезные последствия. Даже в среде, где нет конкуренции и ожесточенного соперничества, ВМС США не могут позволить себе иметь те недостатки и уязвимости, которые были выявлены в недавних инцидентах в Тихом океане».

За последние годы из-за интенсивного графика операций и многочисленных сокращений флота ВМС практически достигли состояния бедствия.

«Многие из проблем были выявлены и документированы ранее, но в течение многих лет руководство ВМС намеренно утаивало их или принижало их важность и влияние на эффективность работы, — говорится в докладе. — В то же время руководство ВМС таким образом повышало уровень риска, продолжая выполнять все необходимые операции, и это одна из причин, почему сегодня мы имеем такое искаженное представление о реальном уровне готовности нашего флота».

Американский флот оказался в большой беде из-за накопительного характера эффекта от решений, принятых руководством за последние 30 лет.

«Кумулятивный эффект решений, направленных на достижение краткосрочной операционной эффективности, часто приводит к непредвиденным негативным последствиям в будущем, которые в свою очередь значительно урезают необходимые долгосрочные оперативные возможности флота», — говорится в докладе.

В отчете содержится четыре рекомендации, которые помогут восстановить уровень готовности флота, но на восстановление потребуются время, деньги и усилия.

— Снова сделать готовность флота одним из главных приоритетов: мобилизация сил должна идти на равных с соблюдением непосредственных требований командиров боевых действий. Должны быть предоставлены достаточные временные и финансовые ресурсы для подготовки экипажей и поддержания судов в надлежащем состоянии. Это имеет решающее значение в восстановлении и мониторинге уровня готовности.

— Сопоставление предложения и спроса: должна проводиться более глубокая оценка того, как много кораблей и моряков необходимо и доступно для конкретной операции. Военно-морской флот должен установить реалистичные ограничения в отношении количества задействованных кораблей и моряков.

— Установить четкие командные и контрольные связи: ВМС должны перестроить и четко скоординировать свои командные и контрольные структуры, чтобы грамотно распределить полномочия и ответственность.

— Стать самообучающейся организацией: история военно-морского флота изобилует сообщениями и расследованиями, содержащими выводы о прошлых столкновениях, трудностях и оперативных инцидентах. Военно-морской флот США всегда должен учиться на своих ошибках. Руководство должно способствовать культуре обучения на всех уровнях, а также создавать структуры, которые бы содействовали этому процессу.

По информации ВМС, доклад был составлен независимой группой экспертов, которые изучали «системные условия, влияющие на работу флота в течение последних 30 лет».