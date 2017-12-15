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Лавров победил в споре о Крыме, напомнив Парижу историю Франции
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    Лавров победил в споре о Крыме, напомнив Парижу историю Франции

    16:23  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:23  15 Декабря 2017
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    Лавров победил в споре о Крыме, напомнив Парижу историю Франции

    Москва, 15 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил послу Франции о Коморских островах во время спора о принадлежности Крыма.

    Лавров во время выступления в Совете Федерации рассказал о своем споре с французским послом, который оспаривал права России на Крым. В ответ российский министр напомнил дипломату о референдуме за независимость Коморских островов. Все проголосовали за отделение от Франции, кроме острова Майорка.

    «А условием было – голосование на основе простого большинства, — обратил внимание глава МИД России. — Французы сказали: раз население хочет так, мы сохраняем свое владычество над этим островом. Было несколько резолюций генеральной ассамблеи ООН, которые требовали от Франции признать итоги референдума. Французы это проигнорировали».

    Посол Франции не нашел, что ответить Лаврову, кроме как «вы опять начинаете сравнивать несопоставимое».

    Лавров победил в споре о Крыме, напомнив Парижу историю Франции

    «Они не любят сопоставлять свое поведение и действия России», — подчеркнул Лавров.

    Автор: Катерина Тимошенская
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