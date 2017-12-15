В Совфеде сделали прогноз о вмешательстве США в выборы президента России

Соединенные Штаты Америки пытаются постоянно вмешиваться в выборы в России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Американские дипломаты всегда пытались влиять на выборы в нашей стране, но вместо этого народ еще сильнее сплачивался вокруг лидера страны, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитет Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он же сделал прогноз о безрезультативном вмешательстве США в выборы президента России.

«Президент неоднократно приводил конкретные примеры. И американское посольство этим занимается. Американские дипломаты участвуют в митингах оппозиционных партий, в том числе и несистемных», — сообщил глава российского внешнеполитического ведомства России.

При этом министр подчеркнул, что в любом случае выбор будут делать жители страны, а не какие-то зарубежные «партнеры» России. Ранее глава МИД также сообщал, что сотрудники американского посольства не раз были замечены среди участников несанкционированных антиправительственных митингов. А в некоторых случаях они там даже появлялись «в переодетом виде».

«Ничего нового, так всегда было. На всех наших президентских, да и других выборах, американцы были очень активны. Их послы и высокоранговые сотрудники диппредставительств с удовольствием участвовали во всех мероприятиях внесистемной оппозиции, митингах и встречах. Более того, не так давно посол Хантсман (посол США в России Джон Хантсман — прим. ФАН) заявил, что он не признает Крым в составе России, хотя вообще-то не может делать таких заявлений, он ведь официальное лицо. Вот представьте, если бы наш посол Антонов (посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов — прим. ФАН) сказал бы, что Аляска принадлежит России? Я думаю, в Вашингтоне бы такая истерика началась! А здесь мы наблюдаем прямое вмешательство в наши внутренние дела», — пояснил ситуацию сенатор.

Внешнее воздействие на Россию, по мнению сенатора, было не так заметно, потому что Москва не акцентировала на этом внимание. Однако и Российскую Федерацию ранее не обвиняли во вмешательствах в выборы президента США.

«А сейчас, из-за обвинений в адрес России, мы не можем больше молчать и будем рассказывать обо всем, что творят в нашей стране западные «партнеры». Понимаю, что такая же ситуация была и когда Владимир Владимирович избирался в 2004, 2012 годах. США постоянно что-то комментируют, встречаются с российскими политическими партиями. Так что Сергей Лавров совершенно правильно заметил, что Россия должна рассказывать всему миру о том, что позволяют себе американские дипломаты во время предвыборных гонок», — продолжает Джабаров.

При этом сенатор предполагает, что из-за растущего на мировой арене авторитета России, американцы начинают действовать более активно и агрессивно.

«Вашингтон пытается растворить наше общество, внести раскол между простыми гражданами, вводит все новые и новые санкции в расчете на то, что наши элиты могут изменить политику главы государства. Американцы просто не понимают одного: когда кто-то пытается нас рассорить, народ еще сильнее сплачивается вокруг своего лидера. У Путина практически безоговорочная поддержка. Даже без предвыборной кампании он одержит абсолютную победу», — заключил Джабаров.

Напомним, в пятницу 15 декабря Совет Федерации официально назначил президентские выборы на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания стартует 18 декабря. Ранее Москву обвиняли в попытках повлиять на избирательные процессы в США, Франции, Великобритании и Германии. Каждый раз в Кремле опровергали эти утверждения, называя их «абсолютно голословными».