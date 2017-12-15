Оппозиция Сирии должна четко отразить в документах, что военного решения конфликта нет — Бородавкин

Москва, 15 декабря. Сирийская оппозиция должна четко отразить в документах, что военного решения конфликта в Сирии нет. Им необходимо также поддержать усилия по деэскалации, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Алексей Бородавкин.

«Необходимо, чтобы оппозиция четко и ясно в своих документах обозначила, что она не видит военного решения конфликта в Сирии, имеет в виду работать над политическим урегулированием в этой стране», — цитирует его агентство РИА Новости.

Ранее стало известно о завершении восьмого раунда сирийских переговоров в Женеве. По словам постпреда при ООН в Женеве Алексея Бородавкина, оппозиция сделала невозможным участие в переговорах правительства республики. В частности, Дамаск назвал неприемлемым требования оппозиции об отставке президента Сирии Башара Асада.