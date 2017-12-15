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Политика
Оппозиция Сирии должна четко отразить в документах, что военного решения конфликта нет — Бородавкин
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    Оппозиция Сирии должна четко отразить в документах, что военного решения конфликта нет — Бородавкин

    15:32  15 Декабря 2017  /обновлено: 15:33  15 Декабря 2017
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    Оппозиция Сирии должна четко отразить в документах, что военного решения конфликта нет — Бородавкин

    Москва, 15 декабря. Сирийская оппозиция должна четко отразить в документах, что военного решения конфликта в Сирии нет. Им необходимо также поддержать усилия по деэскалации, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Алексей Бородавкин.

    «Необходимо, чтобы оппозиция четко и ясно в своих документах обозначила, что она не видит военного решения конфликта в Сирии, имеет в виду работать над политическим урегулированием в этой стране», — цитирует его агентство РИА Новости.

    Ранее стало известно о завершении восьмого раунда сирийских переговоров в Женеве. По словам постпреда при ООН в Женеве Алексея Бородавкина, оппозиция сделала невозможным участие в переговорах правительства республики. В частности, Дамаск назвал неприемлемым требования оппозиции об отставке президента Сирии Башара Асада.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #оппозиция #сирия
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